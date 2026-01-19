Esta mañana, elementos de la Base 4 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan acudieron a la colonia Paraísos del Colli luego de que llegara un reporte de un perro atrapado en una alcantarilla.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan se presentaron en el cruce del Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morin con la calle Volcán Quinceo luego de que llegase el reporte de una mascota en apuros. Al llegar al lugar, los elementos dieron con el canino que estaba atorado en una boca de tormenta cercana a la estación de Mi Macro "Felipe Ruvalcaba". Otro perro lo esparaba afuera de las rejillas.

Los rescatistas debieron cortar la soldadura de la reja para levantarla y extraer al canino. Una vez fuera de su cárcel, se dio primera atención al perro, quien no aparentó presentar lesiones algunas y siguió su camino en compañía del perro que lo esperaba tras las rejillas.

El servicio tras el corte quedó a cargo de Mejoramiento Urbano para reparar la zona y evitar que mayores incidentes puedan ocurrir en el lugar.

¿Cómo reportar un incidente a Bomberos de Zapopan?

En caso de cualquier incidente que deba ser atendido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse directamente a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que la atención rápida puede ayudar a evitar que el riesgo debido al incidente crezca.

Te puede interesar: Activan bandera roja en tres playas del municipio hoy sábado 10 de enero

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

