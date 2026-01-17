Puerto Vallarta: Activan bandera roja en tres playas del municipio hoy sábado 10 de enero

Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, las autoridades informaron el estatus de banderas de las playas del municipio y dos de ellas continúan con ingreso recreativo prohibido debido a las condiciones marítimas.Las cuatro playas de Puerto Vallarta que tienen bandera roja son las siguientes:El día de hoy no se publicó aviso de presencia de fauna silvestre dañina para el humano en las distintas playas del municipio. Sin embargo, cualquier avistamiento deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911.Por otro lado, las siguientes playas tienen bandera amarilla, la cual advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podría haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro:En todas estas playas, el rango de altura de las olas se encuentra entre los 50 centímetros y llega a crecer hasta metro y medio. Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB