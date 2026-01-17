Puerto Vallarta: Activan bandera roja en tres playas del municipio hoy sábado 10 de enero

Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, las autoridades informaron el estatus de banderas de las playas del municipio y dos de ellas continúan con ingreso recreativo prohibido debido a las condiciones marítimas.

Las cuatro playas de Puerto Vallarta que tienen bandera roja son las siguientes:

Playa Palmares al presentar olas de hasta 2 metros

Playa Burros al presentar olas de hasta 3 metros

Playa Roja al presentar olas de hasta 80 centímetros

El día de hoy no se publicó aviso de presencia de fauna silvestre dañina para el humano en las distintas playas del municipio. Sin embargo, cualquier avistamiento deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911.

Por otro lado, las siguientes playas tienen bandera amarilla, la cual advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podría haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro:

Playa Punta Negra

Playa Conchas Chinas

Playa Muertos

Playa Malecón

Playa de Oro

En todas estas playas, el rango de altura de las olas se encuentra entre los 50 centímetros y llega a crecer hasta metro y medio. Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

OB