En el enfrentamiento registrado en la zona comercial de Puerta de Hierro, en Zapopan, con saldo de un un fallecido y seis lesionados, colonos vivieron con terror los hechos de inseguridad.

Una vecina de una torre de departamentos frente al lugar donde ocurrieron las detonaciones la tarde de este domingo, destacó el temor que sufrió, pues incluso observó cómo una bala quebró el cristal de un apartamento en el primer nivel.

"Muchísimo miedo sentí, viendo pero sí agachada, un balazo pegó en el edificio de departamentos en el primer piso y se rompió un cristal", dijo la mujer que prefirió el anonimato.

Ella comentó la desesperación por la que pasaron algunas personas que quedaron atrapadas en establecimientos en el momento en que comenzaron los balazos y ahí tuvieron que protegerse.

"Las hijas de una amiga no le contestan, la mamá está desesperada ya no dejan pasar para ver si las veía y ya no las dejan salir, muchos señores que tienen sus autos abajo no los dejan pasar, mucha gente queriendo salir y los evacuaron por Patria. Es domingo y mucha gente que viene a comer y fue terrible, mucha gente corrió y se resguardo en la cafetería, estaban esperando sus carros del valet y les tocó la balacera, tuvieron que correr, esperemos en Dios que no haya civiles heridos", sentenció.

Su vehículo estaba en medio de la refriega

Carlos fue a comer por aniversario de bodas a un restaurante del centro comercial junto con su esposa, dejó su carro en el valet parking y a la hora que observó los videos de la refriega ve que se trataba de su vehículo que estaba en medio de la balacera.

“Mi carro quedó en puro en medio de donde se bajaron las camionetas, el que se ve ahí (en los videos), es lo que me temo que traiga un balazo, es el gris, lo más seguro es que si pudiera traer, ya le hablé al seguro, espero que no tenga nada. Se los di a los del valet parking, se les bloqueó a los del valet, trae un cortacorriente, y ya no me buscaron, el Audi gris ya vi en los videos y por donde se enfrentaron observo que es mi carro”, manifestó.

Por otra parte, Isaac iba a celebrar el cumpleaños de su hermano también en un restaurante de la zonay estaba por el área de tiendas departamentales y ropa cuando escuchó las detonaciones.

“Se escuchó una segunda refriega, fuertísimo, nos resguardamos en la tienda y ya cerraron las cortinas de las tiendas, no dejaron salir a nadie, hasta que entró los de seguridad de la plaza y nos dijeron que estaba todo bien y nos dejaron salir”, dijo.