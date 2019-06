Avanza reforma al Poder Judicial

Con el voto en contra de los seis diputados de Morena, el Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional para cambiar el mecanismo de nombramiento de magistrados y jueces. Como lo propuso el gobernador, se incluyó la aplicación de pruebas de control de confianza a los juzgadores, fue eliminado el pago de haber de retiro y suprimida la posibilidad de reelección de magistrados, que tendrían un sólo periodo por doce años.

Los candidatos a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) deberán presentar las evaluaciones de control de confianza, además de acreditar un examen teórico-práctico elaborado por especialistas e instituciones de educación superior. El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción emitirá una opinión técnica sobre los candidatos a magistrados.

La reforma será retroactiva, los actuales integrantes del STJE tendrán que presentar las evaluaciones. En el artículo quinto transitorio se da plazo de noventa días para crear el sistema de evaluación de control de confianza, una vez creado, los magistrados y jueces que se encuentran en funciones dispondrán de un plazo máximo de seis meses para acreditar las evaluaciones. No se especifica qué sucederá si no se someten a las pruebas, en la propuesta original del gobernador planteaba la remoción, pero ese elemento no se incluyó.

Respecto a la eliminación del haber de retiro que reciben magistrados y jueces al concluir su periodo, los diputados Enrique Velázquez del PRD y Mariana Fernández del PRI coincidieron en que suprimir esta prestación generará impugnaciones pues la Suprema Corte ya se ha pronunciado a favor de esta prerrogativa.

Las evaluaciones de control de confianza deberán incluir revisión patrimonial y de entorno social, examen médico, psicométrico, toxicológico y de polígrafo. Los resultados de las evaluaciones patrimoniales y de desempeño se publicarán mensualmente, con las reservas de ley. Las revisiones serán realizadas por un órgano creado al interior del Poder Judicial, cuyo titular será nombrado por el Poder Legislativo. Las evaluaciones deberán acreditarse cada cuatro años

En el caso de los jueces serán nombrados por cuatro años y para ser reelecto deberán acreditar las evaluaciones de control de confianza. No acreditar esas pruebas será causa de retiro forzoso.

El grupo parlamentario de Morena calificó la reforma como una aberración. La diputada, Érika Pérez Garcia, refirió que la modificación incluye elementos abiertamente inconstitucionales y previó que se judicializará. Los morenistas negaron que su oposición a la reforma fuera motivada por haber quedado fuera de la negociación de espacios para magistraturas.

Se incorporó el principio de paridad de género para nombrar jueces y magistrados. El nombramiento de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa también hacerse con el mismo mecanismo que los del STJE.

La reforma se avaló en sesión extraordinaria del pleno del Congreso, que inició con una hora de retraso. El abogado general de Gobierno del Estado, David Bernal Hernández, cabildeó entre las curules los últimos ajustes al dictamen.

