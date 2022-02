Avanza en comisión legislativa ratificación de Joaquín Méndez como fiscal de Jalisco

La Comisión de Justicia en el Congreso de Jalisco aprobó el dictamen para ratificar en el cargo de fiscal estatal a Luis Joaquín Méndez Ruíz. El punto avanzó con cinco votos a favor de los diputados emecistas Quirino Velázquez, Fernando Martínez y Leticia Cuan; además de la panista Claudia Murguía y el priista Hugo Contreras.

El diputado morenista Tomás Vázquez se abstuvo y Enrique Velázquez de Hagamos votó en contra; previo a la votación, Velázquez señaló errores de forma en el documento como que decía 62 Legislatura, en lugar de 63 que es la actual, y que en algunos párrafos se hacía referencia a fiscal general y fiscal del Estado. Los errores se corrigieron sobre la marcha en la sesión.

El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, defendió el trámite dado al asunto; argumentó que no se puede seguir el procedimiento de elegir de una terna pues no se concretó la reforma pendiente desde 2017. Sostuvo que las modificaciones para dar autonomía a la Fiscalía se trabajarán en paralelo. Pidió no politizar el tema de seguridad y ver que, aunque existen pendientes, también hay avances.

“En este sentido no podemos utilizar una legislación que no está vigente, esos sí sería una irresponsabilidad, utilizar otro procedimiento de selección nos hubiera metido en una responsabilidad a todos. Desde luego que hay pendientes de reformas en este y muchos sentidos, que en la Junta de Coordinación estamos trabajando para revisar y actuar en consecuencia”, dijo.

La ratificación del nuevo fiscal se votará en sesión del pleno del Congreso estatal programada para esta tarde.

JM