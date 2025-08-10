¿Qué es la seguridad eléctrica y por qué es tan importante?

En México, es bastante común tener conectados diferentes electrodomésticos y aparatos electrónicos como el refrigerador, la televisión, la bocina y las lámparas a una sola extensión. Es importante reflexionar: ¿tu hogar o lugar de trabajo cuentan con una instalación eléctrica segura? A continuación te damos las mejores recomendaciones de seguridad eléctrica.

¿Cuál es la importancia de la seguridad eléctrica?

Diariamente ocupamos la energía para cargar nuestros celulares, estudiar, transportarnos, trabajar entre otras cosas. En cada momento estamos en contacto con lugares electrificados como los centros comerciales, oficinas, fábricas y en la vía pública.

Aunque muchas veces manipulamos conexiones eléctricas sin pensarlo, e incluso convivimos con aparatos que tienen cables en mal estado, es fundamental tener presente que los seres humanos somos conductores de electricidad. Por eso, la seguridad eléctrica debe ser una prioridad en todo momento.

Así, podemos velar por el bienestar de las personas y de los equipos que conectamos a la red eléctrica.

Descargas, electrocución o incendios son resultados de sobrecalentamientos o cortos circuitos que pueden generarse en instalaciones eléctricas cuyas medidas de seguridad no son las más adecuadas. ¿Y por qué puede pasar esto?

Por usar equipo eléctrico no certificado por la NOM.

Falta de mantenimiento o instalaciones muy antiguas.

Factores externos como humedad o descargas eléctricas por rayos.

Dispositivo para garantizar una seguridad eléctrica

Ante la realidad de estar constantemente expuestos a la electricidad, hay piezas clave que cuidan nuestra seguridad, el centro de carga es uno de ellos.

De acuerdo con el blog de Schneider Electric, un gabinete eléctrico contiene dispositivos de protección, como interruptores automáticos que facilitan la distribución segura de la electricidad, a través de una instalación eléctrica. Estos gabinetes dividen la energía eléctrica en circuitos individuales, controlando y protegiendo partes de un edificio o instalaciones.

Es decir, los centros de carga son la base de toda instalación segura, pues distribuyen la energía por diferentes partes de tu hogar o lugar de trabajo y lo hacen albergando las protecciones eléctricas necesarias.

Seguridad eléctrica y 100 años de garantía por Schneider Electric

Schneider Electric, empresa dedicada a la electrificación, digitalización y automatización, celebra 80 años en el país creando en suelo mexicano la tecnología esencial para que nuestra relación con la electricidad sea más eficiente y segura.

A través de su marca Square D, reconocida por su confiabilidad en el sector eléctrico, ha participado en proyectos clave como la electrificación de Paseo de la Reforma . Desde 1945, ha sido sinónimo de seguridad y confianza en la distribución de energía, tanto en aplicaciones residenciales como en desarrollos públicos y privados.

El perfeccionamiento de esta tecnología es tal que, actualmente, ofrece garantía de 100 años en interruptores termomagnéticos QO instalados en centros de carga QOD o QOX.

Puedes utilizar estas medidas de protección en casa o lugares comerciales como una oficina pequeña, algún local, tienda, etc., con la seguridad de que tendrá un desempeño eficiente y podrás dejar de preocuparte por gastos en mantenimiento, además de que podrás minimizar fallas eléctricas y gastos económicos.

