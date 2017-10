Autoridades de Zapopan se olvidan del Jardín de Tabachines

ZAPOPAN, JALISCO.- Un lugar verde y limpio a donde los vecinos acudían en busca de paz y los niños jugaban con sus bicicletas se convirtió ahora en un lugar abandonado, inseguro y descuidado. Este es el parque Jardín de Tabachines, ubicado al sur de la colonia, entre las vías Paseo de los Nísperos y avenida Paseo de las Caobas.

Lejos han quedado los días en que se le podía llamar segundo hogar a esta arboleda. Banquetas quebradas y con grietas, que pareciera llevan hasta el centro de la tierra; una yerba cuya altura llega hasta la cintura de los pequeños. La basura regada por todo el terreno, va desde bolsas comida hasta pañales sucios. Ni siquiera el alumbrado funciona correctamente y hay grafiti.

Ante las varias deficiencias, José de Jesús Rubio, quien ha vivido enfrente del jardín por más de 25 años, comenta que el Ayuntamiento nunca se ha interesado en mejorar las condiciones del área verde.

A pesar de lo mal conservado que se encuentra el espacio, los vecinos han optado por ayudar a mejorarlo, pero José de Jesús Rubio ha estado de manera constante pidiendo que las autoridades actúen: “Ya han sido más de tres veces las ocasiones en las que me he comunicado con Parques y Jardines; no hacen nada”.

Uno de los vecinos reportó a Parques y Jardines que un árbol se encontraba en muy malas condiciones, y deberían de talarlo. Por nueve días ignoraron esta queja y el árbol terminó cayendo sobre una de las camionetas de los vecinos. .

Se buscó al Ayuntamiento de Zapopan para preguntar por qué ha descuidado esta área verde y saber si se le haría alguna rehabilitación, sin embargo, no hubo respuesta.