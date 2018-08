Aún sin identificar 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas

Los 28 cadáveres que han sido encontrados en el último mes enterrados en fosas clandestinas aún no han sido identificados, explicó el fiscal General, Raúl Sánchez Jiménez. “Todavía no, no hasta el momento, el informe que tenemos nos dice que todavía no”.

Este domingo concluyeron las excavaciones en una finca en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, donde las autoridades extrajeron de fosas clandestinas en el patio un total de diez cadáveres, con los que ya suman 28 cuerpos hallados desde el 11 de de julio en Tlajomulco, El Salto y Guadalajara.

De los diez cadáveres hallados este fin de semana, nueve fueron de hombres y una mujer; a esta última es a la única que se le ha podido practicar la autopsia, misma que reveló que la asesinaron asfixiándola. De acuerdo a las investigaciones, todos fueron asesinados entre los dos pasados meses.

“Unos tienen menos tiempo, otros tienen hasta 45, 60 días, vamos esperando el dictamen del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que es el que nos determina el tiempo aproximado”.

Los 18 cuerpos hallados antes ya cuentan con sus autopsias concluidas, mientras que de los diez de este fin de semana faltan aún nueve de practicárselas. Por todos estos hallazgos ya han acudido familias a tratar de identificar restos, pero aún falta completar información para que pueda ser identificado alguno.

“Claro que sí han acudido nada más estamos a la espera de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realice su trabajo para que nos preste las fichas técnicas”. En éstas se concentran los datos relacionados con los tatuajes, cicatrices y demás rasgos de las víctimas que facilitan su identificación antes de la práctica de exámenes de ADN.

El fiscal General explicó que en la mayoría de los casos donde han descubierto fosas clandestinas los asesinatos están relacionados con el crimen organizado. “Si analizan el caso de los que fueron levantados ahí por un centro comercial en avenida Vallarta, nos dicen que es para tratar de sumarlos a un grupo delictivo”.

El dueño de la finca fue el que proporcionó a la Fiscalía la información que derivó en el hallazgo de los cuerpos. Actualmente se hallan a la búsqueda de las personas que anteriormente rentaban esa casa, al parecer una familia.

El pasado 11 de julio se localizaron dos fosas clandestinas en Tlajomulco, en el fraccionamiento Chulavista, en el cruce de Cerro del Muerto y Sierra de Chapultepec, las cuales contenían cuatro cuerpos.

El 18 de ese mismo mes se descubrieron dos fosas más en dos departamentos en Monte Azul y Sierra la Estancia, en Villa Fontana Aqua, en el mismo municipio, donde hallaron siete cuerpos más.

Un día después localizaron un cuerpo enterrado en una finca en obra negra en la colonia La Mezquitera, en Tlaquepaque; y ese mismo día en la colonia La Noria, en El Salto, descubrieron seis cuerpos más.

JA