Aumentaron sueldo a 162 jueces en el estado

Un total de 162 jueces de primera instancia recibieron aumento de sueldo, como parte del programa de nivelación salarial aprobado en el presupuesto estatal 2018. Ricardo Suro Esteves, presidente del Poder Judicial del Estado, informó que los juzgadores accedieron al incremento en sus percepciones desde la primera quincena del año. Con el ajuste en promedio de 20%, el sueldo pasó de 50 a 60 mil pesos netos.

El magistrado sostuvo que a pesar del alza los jueces en el estado siguen con percepciones por debajo del promedio nacional.

"A los jueces no se les subía el sueldo desde hace diez años, no podemos rezagar más y más a los jueces es insostenible. Cada vez tienen más trabajo los jueces y son diez años que no se les subía el sueldo, no podemos desconocer la columna vertebral que son los trabajadores, pero también no podemos desconocer la importancia que tiene un juez de ganar lo justo, insisto a nivel nacional ganan por mitad y trabajan doble", comentó.

De acuerdo con lo aprobado en el presupuesto estatal, para acceder a los 60 millones de pesos para la nivelación salarial de los jueces, el Consejo de la Judicatura del Estado asumió la obligación de pagar las percepciones salariales y las cantidades que por el incremento en la prestación repercutan en los conceptos de aportaciones de seguridad social y contribuciones fiscales. Además, deben presentar informes semestrales al Congreso y a la Secretaría de Finanzas sobre el ejercicio de los recursos.

Respecto a la demanda de trabajadores de base del Poder Judicial, que también piden homologación salarial, Suro Esteves dijo que tendrán que esperar a que se defina de dónde pueden salir los recursos o si se concreta la reforma que les permita obtener fondos de la llamada hacienda judicial.

Revisarán posibles fallas estructurales en Ciudad Judicial

Ricardo Suro, presidente del Poder Judicial, confirmó que, para descartar posibles fallas estructurales en el edificio de Ciudad Judicial del estado, buscan realizar un estudio de mecánica de suelos y diagnóstico del inmueble ubicado en Periférico. El magistrado refirió que antes de pretender abrir el tercer piso del edificio, requieren analizar su estructura pues dijo que desde hace unos meses han detectado hundimientos y que "se han tronado varios vidrios" en la planta baja.

"Hay ciertos hundimientos y ciertos cristales rotos, el peso de abrir el tercer piso es el 33% más de lo que tiene actualmente y por esos se tiene que revisar", comentó Suro.

Añadió que buscarán acercarse con el Colegio de Ingenieros para que colabore en la revisión del edificio y recordó que aún deben resolver el problema de inundaciones que se registró el temporal pasado en el archivo. La Ciudad Judicial fue construida en la pasada administración estatal, se inauguró en agosto de 2013, con un costo de 700 millones de pesos.

LS