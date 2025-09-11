Secturjal presenta la Ruta Valle del Tequila de Jalisco

Para promover el Valle del Tequila como un corredor turístico de alto valor patrimonial y económico , la Secretaría de Turismo de Jalisco, realizó una jornada de actividades que reunió a representantes clave de la industria de bebidas espirituosas . La presentación de la ruta, encabezada por la secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, fue el anuncio central de la jornada para marcar un paso significativo en la evolución de la oferta turística y cultural de Jalisco.

Esta nueva oferta se suma a la Ruta del Tequila, que ha permitido durante años recorrer algunas de las destilerías más antiguas del continente, conocer el proceso tradicional de producción y explorar sitios de valor histórico a bordo de tranvías turísticos.

¿De qué trata la Ruta del Valle del Tequila?

La Ruta del Valle del Tequila cuenta con 139 productos turísticos y experiencias , mil 342 habitaciones de hotel y 441 establecimientos de comida y bebida . Integra más de 50 tequileras y una oferta diversa de experiencias vinculadas a la naturaleza, la aventura, la gastronomía y el legado histórico-cultural de Jalisco.

Fridman Hirsch reconoció la labor de la familia Cuervo para promover la actual Ruta del Tequila y las experiencias que ofrece para los visitantes. Ante una audiencia de expertos catadores, que forman parte del equipo de jueces del Concurso Mundial de Bruselas, explicó el objetivo a seguir de la nueva ruta.

"Queremos que formen parte de este proceso. Recuerden el mapa de Jalisco, con sus 12 Pueblos Mágicos y las ciudades con reconocimiento especial ; entre ellas está Tequila, que será el punto de partida del Valle del Tequila", explicó.

"La ruta actual recorre cuatro municipios, que son El Arenal, Amatitán, Tequila y Magdalena. Ahora se amplía hacia el otro lado del volcán, integrando ocho municipios en total y dando forma a una nueva región que se está construyendo desde dos frentes", abundó.

El Valle del Tequila ampliará esta experiencia, conectando nuevos espacios y narrativas a este destino. SECRETARÍA DE TURISMO JALISCO

La ciudad de Tequila cuenta con una oferta hotelera variada, que incluye desde hoteles hasta casonas con certificaciones internacionales, además de una propuesta gastronómica sólida que se complementa con museos y centros culturales. El Valle del Tequila ampliará esta experiencia, conectando nuevos espacios y narrativas a este destino. Los municipios que conforman esta ruta son El Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena, San Juanito de Escobedo, Etzatlán, Ahualulco de Mercado y Teuchitlán. Cada uno aporta una identidad única al recorrido.

