Aumenta demanda en carreras de UdeG

Miguel Ángel Peña, de 20 años, obtuvo un puntaje de 178 y es uno de los aceptados en la carrera más demandada de la UdeG: "Médico cirujano y partero", para el que se requerían 174.45. "Yo pensé que no iba a quedar. Ayer salió el dictamen y no podía entrar a la plataforma porque se saturó, fueron las dos horas más largas de mi vida. No pude dormir. Aún no me cae el veinte (de que lo admitieron), me siento relajado y nervioso", platicó el nuevo alumno.

Para el calendario 2019 "A" de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aumentó la demanda de ingreso 10 por ciento, pero la proporción de admitidos disminuyó de 44 a 41%. A pesar de esto, cada vez son más los aceptados, pues este semestre son 15 mil 842, mientras que en el calendario 2018 "A" la cifra era de 15 mil 281.

Hoy, la Universidad dio a conocer el dictamen para el nuevo ciclo escolar, donde resalta que cuatro de cada 10 aspirantes fueron aceptados a las diferentes carreras. Por otra parte, 10 de los 120 programas de la Red Universitaria presentaron la mayor demanda a nivel superior, como Médico Cirujano y Partero, Abogado y licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, lo cual representó 45% del total.

El Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) obtuvo, una vez más, la cantidad más alta de postulantes, de acuerdo con el rector del centro, por la importancia de las áreas de ciencias de la salud en la historia de la Universidad. Sin embargo, sólo 24% lograron entrar.

Viridiana Bermúdez, de 18 años, forma parte de ese porcentaje. Sacó 174.31 en la misma carrera, 13 décimas debajo de los puntos requeridos. Pese a haberlo intentado por segunda ocasión, lo volverá a hacer hasta entrar. "Me agradaría mucho ayudar a la gente. Espero poder quedar en la próxima porque UdeG se me hace una de las mejores escuelas. Voy a volverme a preparar para echarle todas las ganas", explicó la aspirante.

Por otro lado, las licenciatura en Periodismo, en Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en Geofísica, licenciatura en Periodismo Digital e ingeniería en Diseño Molecular de los Materiales, entre otras, fueron las que menor número de aspirantes registraron.

Además, hay 757 cupos disponibles para quienes no fueron admitidos en la carrera de su elección, siempre y cuando hayan completado su trámite. 102 en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), 602 en la Zona Regional y 53 en el Sistema de Universidad Virtual (SUV).

LS