Atención en Plaza Patria vuelve a la normalidad tras inundación

La tormenta de la madrugada de este jueves que ocasionó que se desbordara el canal de avenida Patria también afectó de nueva cuenta el centro comercial ubicado sobre esta vía y Ávila Camacho, no solo con agua sino también con material, informó Helga Knoderer, representante de Comunicación y Mercadotecnia.



"Nosotros sí recibimos lodo de la calle y necesitábamos limpiar planta baja, se dedicaron diferentes equipos y la plaza fue abriendo paulatinamente".



Los comerciantes ubicados en la planta baja abrieron sus locales según se limpiaban, con algunas excepciones. "Sí nos tomó algo de tiempo pero a lo largo del día se estuvieron abriendo".



Posterior a la primera limpieza de retiro de lodo se procedió una segunda etapa para dejar de nueva cuenta en óptimas condiciones. Hacia las cuatro de la tarde ya todos los ingresos estaban abiertos para recibir a los clientes con normalidad.



Knoderer recordó que ya casi concluyen con los apoyos para los conductores que vieron dañados sus vehículos con la inundación del pasado 10 de junio en el estacionamiento subterráneo, de aquellos que no contaban con seguro.



"A lo largo de estas semanas hemos platicado con ellos, cada caso es muy particular y nos faltan algunos casos que espero que se cierren pronto".



La representante recordó que en la plaza continúan con los trabajos de infraestructura para prevenir situaciones como éstas de la mano con las autoridades municipales. "Lo que no queremos que problemas del exterior lleguen a la plaza, queremos proteger a las personas que nos visitan".

LS