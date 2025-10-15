Los bloqueos carreteros realizados por productores de maíz en diversos puntos del estado desde ayer afectan a automovilistas y camiones de carga.

Antonio Lancaster Jones González, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), informó que hay 350 camiones de carga varados que afectan tanto a las empresas propietarias de las mercancías como a las empresas transportistas.

"Estamos viendo de qué manera les podemos enviar alimentos, agua y diferentes cosas porque no pueden dejar la carga ahí sin resguardar" , dijo.

Diego Javier Bolio, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), explicó que hubo afectaciones a varias unidades de esta organización.

"Obviamente sí tenemos algunas afectaciones, hay preocupación por algunos transportistas que ven que sus camiones están parados", comentó.

De acuerdo con el dirigente, por cada día que un camión de carga deja de trabajar se pierden alrededor de 6 mil pesos.

"Un camión que este parado no genera dinero y en muchos de los casos son camiones que todavía se están pagando, las letras son muy caras, entonces por cada día que esté parado el camión estamos teniendo una pérdida económica, igual seguimos pagando seguro, seguimos pagando el sueldo del operador y todos los gastos para la operación de los camiones" , precisó.

Además del impacto económico que representa, añadió que los bloqueos provocan que no se llegue a tiempo a entregar las mercancías.

Desde la mañana de ayer, productores de maíz realizaron bloqueos en carreteras y autopistas en varios estados del país como Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, entre otros.

MB