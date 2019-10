Asesinan a tres personas en las primeras horas del miércoles en la ZMG

Tres personas fueron asesinadas por arma de fuego durante las primeras horas de este miércoles, en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Dos de los hechos ocurrieron en Guadalajara, uno en la colonia Insurgentes y otro en San Juan de Dios, así como uno más en San Martín de las Flores de Arriba, Tlaquepaque.

Este último, según refirieron las autoridades, se trató de una agresión directa contra un hombre de unos 20 años aproximadamente a las cinco de la mañana, sin embargo, no hubo más datos de los causantes, pues al llegar al lugar, el ahora fallecido ya no tenía signos vitales y, al momento, no hay testigos.

GC