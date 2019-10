Jalisco, cuarto lugar nacional en homicidios dolosos

Jalisco ocupa el cuarto lugar en el país, junto a Chihuahua, en los homicidios dolosos acumulados desde diciembre de 2018 a agosto de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Guanajuato se ubicó en primer lugar al concentrar el 9.2% de los homicidios dolosos, seguido de Baja California, con el 9.1%; el Estado de México, con el 8.9%; y Jalisco, con el 7.2%, mismo porcentaje para Chihuahua.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reveló hoy las cifras en la presentación de un informe de la situación de seguridad en el país durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que en esos cinco estados se comete el 41.5% de ese delito.

No obstante, Durazo indicó que al analizar la distribución de los homicidios doloso por regiones, destacan zonas de los estados, como Tijuana, Baja California, que tiene la mayor incidencia en el país con mil 430 casos.

"Aquí hay un mapa de calor, que son algunas regiones del país que concentran los homicidios dolosos, es decir, no es todo el estado de Baja California, no es todo Baja California, sino fundamentalmente Tijuana; no es todo Jalisco, si no una parte", dijo el titular de la SSPC .

Segundo en robo de vehículos

En el robo a vehículos en el país, Jalisco se ubica en el segundo lugar con una participación de 11.5% en el acumulado nacional de diciembre a agosto. El primer lugar es para el Estado de México, con el 26.9 por ciento.

Cinco entidades concentran el 62.2% de los robos a vehículos.

Considerado por regiones, Ecatepec, en el Estado de México, es el de más alta incidencia, con un total seis mil 700 vehículos.

IM