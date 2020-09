Asaltan a repartidor de EL INFORMADOR

José salió a repartir el periódico antes de las 05:00 horas. Salió de la bodega de EL INFORMADOR ubicada en el Centro de Guadalajara. Apenas había repartido unos 11 ejemplares de los 250 que debía entregar cuando llegó a la avenida Marcelino García Barragán.

En la Calle Silverio García vio que se acercaban tres hombres a bordo de una motocicleta. “Me dio miedo porque sabemos que debemos cuidarnos de las motos que traen a más de una persona. Se pararon a un lado y me dijeron que ‘ya había valido’. El más grande me soltó un golpe en la cara y sacó una pistola”.

Mientras uno le apuntaba y lo esculcaba, otro asaltante se montó en su vehículo. “Me sacaron el celular y la cartera y se fueron con la moto y los periódicos amarrados”.

Después, José caminó hacia la calzada Independencia. Detuvo un taxi y éste lo llevó al módulo de Policía de la avenida Marcelino García Barragán. Allí pidió ayuda, pero nadie le abrió.

Luego regresó al diario para explicar lo que había ocurrido y avisar que los ejemplares serían repartidos más tarde. Los delincuentes también se llevaron sus tarjetas e identificaciones.

“Me quedé sin mi herramienta y mi medio de trabajo. ¿Ahora cómo le voy a llevar de comer a mi familia? Todo fuera como que le roban a uno y le quitan su patrimonio, pero no saben los problemas que dejan”.

No es el primer caso

Vicente es el coordinador de repartidores en EL INFORMADOR. Explicó que se ha identificado que los delincuentes tienen como modus operandi abordar a los distribuidores desde otras motocicletas.

Uno de ellos los amenaza con armas de fuego o los golpea y otro se lleva la moto con todo y las mochilas en las que llevan los periódicos, mientras que el conductor sólo espera para huir con el que le ha quitado las pertenencias.

Sólo en mes y medio, dijo, han sido cuatro hechos similares, aunque en dos de ellos los repartidores sí escaparon de los ladrones. Ya hay dos denuncias ante la Fiscalía estatal por estos atracos.

Dos asaltos ocurrieron en la colonia Oblatos, otro en la Obrera y uno más en la zona del mercado de Abastos. Todos, en Guadalajara.

“La delincuencia está desatada. Vemos que los delincuentes andan en motos, tres en una sola, y se andan paseando por el Centro, pero lo que no vemos son patrullas. No puede ser que todos veamos esa cantidad de pillos en la madrugada y ellos no. Que no los detengan”, expresó Vicente.