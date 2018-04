Aristóteles da 15 días a Fiscalía para conocer paradero de estudiantes

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, advirtió que la Fiscalía General del Estado tiene 15 días para dar con el paradero de los tres estudiantes del CAAV que se encuentran desaparecidos desde hace 15 días.

Durante una entrevista con Enrique Toussaint, para Zona 3, el mandatario estatal aseguró que si no hay resultados en los próximos días sobre el paradero de los jóvenes, tendrá que “sacudir la Fiscalía”.

"Les he dado toda la confianza y no podemos esperar más para dar con el paradero con vida de nuestros jóvenes”, señaló.

Sandoval Díaz indicó que aunque sea el último día de su administración tomará decisiones sobre la Fiscalía, debido a que “no podemos seguir pasando los días sin que tenga claridad y resultados esta investigación”.

La madrugada de este miércoles se dio a conocer que la tía de Javier Salomón fue detenida por elementos policiales para cumplimentar un mandamiento judicial por lenocinio, aunque las autoridades no han dado más información.

GC