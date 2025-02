Las exportaciones de productos jaliscienses a Estados Unidos representan el 79.9% de todo lo que vende Jalisco al extranjero, lo cual significa montos por hasta 28 mil 865 millones de dólares, de acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Economía de México.

Y ante la decisión del presidente Donald Trump de aplicar el 25% de aranceles a los productos que exporta México al país vecino, hay al menos 10 productos de origen jalisciense que están en riesgo por la posibilidad de un golpe a las empresas jaliscienses en los distintos rubros.

De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, los teléfonos móviles y de otras redes inalámbricas son el principal producto que se vende al extranjero, con el 13.3% de las exportaciones totales a EU, un monto de hasta tres mil 832 millones de dólares, que es la cantidad que generan las ventas al exterior.

Al respecto de esta situación, el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Occidente, Miguel Ángel Landeros, explicó que los rubros en los que las empresas de Jalisco correrán mayor riesgo son la industria de fabricación de autopartes, la industria de elaboración de microchips y la agroindustria, aunque hasta ahora no se puedan prever directamente las afectaciones en cuanto a montos, debido a que se desconoce cómo puedan reaccionar los importadores. Dar una cifra, señaló, sería especular.

“Si los aranceles se ponen de manera generalizada pues obviamente vamos a tener afectaciones bastante importantes en nuestras empresas y en esos sectores en particular. El decir, que establecer aranceles no afectará porque EU necesita de nuestros productos es pensar en una respuesta simplista, pues ante los altos costos los importadores inmediatamente dejan de comprar. Un problema severo estaría en los productos que son parte de la cadena de suministro, porque esos son productos complejos. Vamos a tener que ponernos de acuerdo con nuestras contrapartes para absorber parte del costo porque de otra forma no se va a poder. Y habrá quienes podrán hacerlo y hay quienes no”, lamentó el presidente.

“Esto es, sin duda, una estrategia de negociación por parte de Donald Trump. Va a presionar todo lo que pueda para conseguir lo que está buscando, que es el tema de seguridad y que México haga frente al rubro de la migración. Entonces prácticamente no podría ser generalizado porque los afectaría de manera severa también a ellos.

Por su parte, Héctor del Toro, especialista en materia de Economía y académico de la Universidad de Guadalajara, refirió que si bien Estados Unidos justifica que al tomar estas decisiones se protegen los intereses de las personas que trabajan en las industrias en Estados Unidos, la realidad es que se trataría de un cierre a las fronteras al comercio.

Lo anterior, señaló, representará una fuerte contracción económica para Jalisco, considerando que casi el 80% de sus exportaciones son hacia Estados Unidos, considerando que los empresarios muy difícilmente podrán colocar estas exportaciones que ya tenían previstas con el país vecino.

“Y esto tiene dos aristas. La primera es una consideración económica negativa para muchas familias que podrían empezar a perder sus empleos, mientras que la segunda apunta a que los productos, tanto en lo local como en el extranjero, comenzarán a tener afectaciones de precios. Para Estados Unidos va a ser una ocasión de aumento en la espiral de las consideraciones de su precio, y lo que van a ver ellos en el corto plazo es una implicación inflacionaria por este tipo de productos que se van a vender más caros por ser exportados a través de las comercializadoras. Por lo tanto, es algo que va a golpear a las dos naciones y que va a traer una repercusión económica a través de las consideraciones de precio, de calidades y de las características de ejercer cierta clase de presión a la inflación”, explicó el académico.

A su vez, dijo, la inflación y el aumento de precios podría repercutir en los bolsillos de las familias mexicanas que viven en Estados Unidos y que envían remesas a nuestro país y nuestro estado, pues ante complicaciones económicas el dinero enviado sería menor.

Ante estas situaciones, refirió Del Toro, es necesario que las autoridades mexicanas tomen este mes como una prórroga para buscar las mejores estrategias de negociación.

Mercancía que más exporta Jalisco

Teléfonos móviles. Vehículos, principalmente para el transporte de personas. Alcohol etílico. Frutas y nueces. Máquinas y unidades de procesamiento de datos.

FRASE

“Lo único que puede hacer mientras tanto el Gobierno de México es negociar y articular todas las estrategias que pueda con los personajes que ya tiene, que puedan lograr con la experiencia que tienen mejores negociaciones. Y nosotros como empresarios hacer lo que estamos haciendo, que es sensibilizar a nuestras contrapartes para que juntos presionemos a nuestros respectivos gobiernos, para que se logre entender que, de aplicarlo, Estados Unidos se va a dar un balazo en el pie”.

Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Occidente.