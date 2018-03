Aprueban primera hora gratis de estacionamiento en plazas comerciales

El Congreso de Jalisco aprobó que las plazas comerciales otorguen gratuitamente la primera hora de estacionamiento, siempre y cuando haya un consumo de un salario mínimo (88 pesos) por parte del usuario.



La medida aplica en todo el Estado y los ayuntamientos tendrán tres meses, a partir de que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, para hacer modificaciones en sus reglamentos y Leyes de Ingresos, así como para que los concesionarios de los estacionamientos realicen las adecuaciones pertinentes.



El presidente de la comisión de Asuntos Metropolitanos, Augusto Valencia, indicó que aunque originalmente se proponía que fueran dos horas gratuitas con un consumo de 200 pesos, se decidió poner un techo de 88 pesos y bajarlo a una hora, pues son los ayuntamientos los que deben reglamentar el tema en los comercios.





"La ley, lo que genera, es un blindaje para que los operadores de los estacionamientos no la vayan a tumbar... los ayuntamientos tendrán que ajustar su marco normativo y tendrá que entrar en vigor este asunto, y si no, habrá presión social para que esto suceda. Los ayuntamientos no podrán ser omisos a una obligación legal".

Esta aprobación aplica para todos los espacios que tengan giro comercial con un cobro de estacionamiento, como plazas comerciales y tiendas de autoservicio.

EDML