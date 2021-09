Aprueban presupuesto para consulta popular sobre pacto fiscal; costará 22.5MDP

Este lunes, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó la viabilidad de la Consulta Popular sobre el Pacto Fiscal, solicitada por el gobernador del Estado de Jalisco, así como el presupuesto para su organización y desarrollo.

De acuerdo con el proyecto, según lo solicitado por el Consejo de Participación Ciudadana y a partir de análisis llevado a cabo por las áreas especializadas del Instituto, se necesitan 22 millones 546 mil 230 pesos para el ejercicio, que se desarrollará durante cuatro fines de semana entre el 20 de noviembre y el 12 de diciembre.

Para el pago de salarios, prima vacacional y cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad se contemplan 9.4 millones de pesos (MDP), mientras para materiales y suministros como gasolina, útiles y “equipos menores de oficina”, así como material para la implementación de protocolos sanitarios ante la contingencia por el COVID-19 se proyectan 4.1 MDP.

Para el pago de servicios generales como telefonía celular, difusión en medios de comunicación, a través de Internet y “viáticos en el país” se estiman 8.9 MDP, mientras que para “Otras ayudas”, transferencias, asignaciones y subsidios se proyectaron 30 mil pesos.

Además de estos recursos serán necesarios 250 vehículos durante el periodo del 15 de noviembre al 15 de diciembre, por lo cual se llevará a cabo un contrato de comodato con el Gobierno de Jalisco para la entrega y uso de los bienes.

Durante la sesión, algunos de los representantes de los partidos en el Consejo, entre ellos el representante de Morena, Rodrigo Solís y el del PRI, Enrique Velázquez, consideraron que cuatro semanas podrían resultar “excesivas” para esta consulta, además de que no hay mecanismos para garantizar que no habrá duplicidad en la participación de las niñas y los niños, así como los menores de 18 años, ya que ellos no se encuentran sumados al padrón electoral.

Lo anterior, señalaron algunos representantes como Rodrigo Solís, puede afectar en el resultado de la consulta, para la cual se necesita el 33% de la población jalisciense a fin de que sea vinculante, es decir, podría sumar más participación en caso de que alguien en este sector etario participe en más de un fin de semana, perdiendo el sentido del ejercicio.

Al respecto de dichas inquietudes la consejera Brenda Serafín explicó que las áreas encargadas del Instituto intervendrán en el proceso de la metodología, así como de adecuar la pregunta de la consulta “¿Estás de acuerdo en que cada seis años, se revisen los términos de la Coordinación Fiscal y la manera en que la Federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale del Pacto Fiscal?” para que las y los menores la comprendan y puedan participar.

“Todas estas dudas y sugerencias que ustedes se están planteando en este momento saldrán de este instituto y por supuesto se van a considerar y las construiremos para que todos quedemos muy conformes y no limitando la participación”, expresó.

JM