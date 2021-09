Los colectivos unidos que iniciaron con la reunión de firmas para la revocación de mandato del gobernador de Jalisco se pusieron de límite para entregar las 160 mil rúbricas que solicita el Instituto Electoral y de Participación Ciudadanía del Estado de Jalisco (IEPC) para iniciar con el proceso.

Bardomiano Gómez, coordinador de los medios de los colectivos de revocación de mandato a través de la transformación, aseguró desde una mesa que colocó el medio día de hoy enfrente de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, que tienen hasta abril para cumplir con el compromiso con el IEPC, pero se quieren adelantar dos meses para evitar cualquier situación burocrática.

“Puedo entregar hasta el 4 o 5 de abril del 2022, es la total función de entrega de todas las firmas, pero yo la quiero entregar en enero para que inicien los demás trámites y podamos adelantarnos ciertos patrones de conducta de la ley, porque la ley te dice tantos días te esperas, tantos días vamos, mejor adelantarnos, uno o dos tres meses”, comentó el vocero.

Hasta el momento llevan más de 10 mil autógrafos, señaló Gómez, quien destacó que los principales puntos donde hacen su labor son en plazas y cabeceras municipales.

“Desde el día 11 de agosto que fue nuestra primer rueda de prensa hasta el día de hoy que no cumplimos un mes ya llevamos más de 13 mil firmas, el proceso que llevamos ahora es en las plazas, es lo más común y mejor porque está socorrido por la gente, este colectivo es civil, no tenemos ningún apoyo económico de nadie, llegamos con nuestra mesa en las plazas y ya tenemos asentados los fines de semana, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y llegamos incluso Concepción de Buenos Aires, Ciudad Guzmán, se está expandiendo”, dijo.

Alejandrina Maciel Carvajal, del colectivo Justicia para El Pueblo, destacó que el gobernador de Jalisco prometió en campaña que él mismo iba a buscar una consulta para que la propia ciudadanía emitiera su opinión de revocación de mandato y también hasta el momento no le ha gustado cómo ha priorizado grupos empresariales antes que la ciudadanía.

“Es un señor que no sabe gobernar para el pueblo, su visión es como de empresario lógico que beneficia a sus compañeros empresarios sobre todo a desarrolladores inmobiliarios, no sabe y ni tiene la sensibilidad para reconocer las necesidades del pueblo y satisfacerlas el pueblo necesita vivir bien y ser feliz, en cambio cómo estamos viviendo en Jalisco, cada vez está peor por todas las cuestiones, ambiental, de seguridad, salud, educación y todo. No es una revancha, no es que nos caiga mal porque es nuestra ciudadanía viva bien”, sentenció.

JM