Apoyan a las víctimas con tiempo, dinero y orientación

Asistir a manifestaciones o pronunciarse respecto al trabajo de las autoridades no son las únicas actividades que realizan los colectivos en el Estado a favor de las víctimas del delito. Los integrantes de algunos de ellos aportan de sí mismos para apoyar a todo aquel que necesita con orientación, acompañamiento, foros y apoyo económico.

Un claro ejemplo es el colectivo Por Amor a Ellxs, conformado por más de 500 familias que perdieron a algún ser querido y continúan en su búsqueda.

“Somos puras familias que buscan a sus desaparecidos. Las que ya tenemos más tiempo vamos orientando a las nuevas sobre qué les falta hacer, qué necesitan para sus denuncias, quiénes son los encargados de llevar sus casos para que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros, que en un principio no sabíamos qué hacer”, expresó Esperanza, una de las madres, hermanas, hijas y esposas que iniciaron este grupo en enero de 2014.

Este colectivo también lleva a cabo diferentes actividades para la convivencia de las familias “para que no se sientan solas en su caminar”, por lo cual se reúnen una vez a la semana para platicar sobre sus avances, reír, llorar o simplemente distraerse de su dolor cotidiano, además de realizar distintos eventos públicos, charlas y foros para socializar el problema de las desapariciones en la Entidad.

Para su apoyo emocional, cuentan con psicólogos de la sociedad civil que de manera desinteresada les ayudan a hacer su proceso de búsqueda más llevadero. Lo anterior es financiado completamente de los bolsillos de las y los integrantes, pues no reciben apoyo económico por parte de las autoridades.

Por otra parte, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Jalisco (Cladem) es una organización que se encarga, desde su labor de apoyo, de dar acompañamiento jurídico y psicológico a familiares de víctimas del feminicidio con la finalidad de hacerlos visibles ante la sociedad y que no sean olvidados por las autoridades a través del apoyo al colectivo de Familias Unidas en Contra de los Feminicidios en el Estado de Jalisco.

Según explicó Guadalupe Ramos, coordinadora del Cladem en el Estado, la organización no recibe recursos monetarios, sino que los profesionistas que la conforman, como abogados, psicólogos, investigadores, entre otros, ofrecen sus servicios de manera gratuita con el afán de apoyar desde sus diferentes alcances. Además, el grupo realiza diferentes charlas y foros que buscan concientizar a la ciudadanía sobre la situación y relevancia que han alcanzado los feminicidios en la Entidad.

Cubren vacíos que deja el Estado

Para Igor González, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el acompañamiento que ofrecen este tipo de organizaciones es fundamental para el apoyo de las víctimas, pues la experiencia colectiva que han adquirido sus integrantes logra conducirlas de manera cercana durante sus procesos jurídicos y emocionales y ayudan, incluso, a encontrar esperanza en ellos y a canalizar su dolor gracias al espacio que les brindan, situaciones que cubren los vacíos que han dejado las autoridades del Estado.

“Poco a poco y ante las circunstancias tan difíciles a las que se enfrentan estas organizaciones, han tenido muchos aprendizajes y han producido diversos saberes, desde cómo navegar en las densas aguas de la burocracia, hasta cómo atenderlas en el plano emocional”, expresó.

Guillermo de la Vega, académico de la Universidad Panamericana (UP), destacó que los colectivos y organizaciones civiles permiten que exista un acercamiento con otras personas que están viviendo la misma situación y de esta forma se vuelven más competentes para lidiar con la problemática a la que se enfrentan.

“Cuando se está solo no se tienen aquellas habilidades o competencias necesarias para poder resolver una situación en particular; cuando se forma parte de una asociación encargada de buscar justicia colectiva, el conocer a gente a la que le importa lo que a uno permite sentirse más competente. No hay como tener como un recurso o herramienta una red social amplia”, manifestó.

TESTIMONIO

“Este lugar es mi segunda familia”

Marco Fregoso desapareció el 7 de noviembre de 2015 mientras se dirigía a Mazamitla.

“El último contacto que se tuvo con él fue ya casi entrando a Mazamitla, de ahí no sabemos nada de él, nada del coche, de sus pertenencias, es como si se hubiera esfumado”, dijo Martha Morales, su mamá.

Martha contó que durante seis meses iba y venía a la Fiscalía para revisar el proceso de la denuncia que hizo por la desaparición de su hijo, pero ésta nunca avanzaba. Dijo también que durante este tiempo las autoridades le recomendaron no hablar con nadie sobre su caso, pues podría entorpecer las investigaciones. Por esta petición, ella se quedaba en casa, donde su dolor se hacía cada vez más grande.

Tiempo después, descubrió la labor del colectivo “Por Amor A Ellxs”, al cual se acercó para recibir orientación sobre lo que debía hacer respecto a la denuncia. Sin embargo, con ellos también recibió apoyo emocional y psicológico por parte de sus integrantes y de profesionales que prestan sus servicios para acompañarlos.

Desde su llegada, una vez a la semana Martha se reúne con otras madres, esposas, hermanas e hijas que tienen a algún familiar sin localizar, acuden a diferentes parques o espacios que la sociedad les facilita.

En ellos, las familias conviven, platican sobre los avances de las investigaciones, planean las actividades que desarrollarán durante la semana y dividen labores para que participe todo el que desee hacerlo, se escuchan, cuentan chistes, se abrazan, lloran.