Aplicar pruebas de confianza compromete la autonomía, afirman jueces

La intención de aplicar pruebas de control de confianza es una invasión y aumentará la presión contra los juzgadores, advirtió Bogar Salazar Loza, presidente de la Asociación de Jueces del Estado; apuntó que revisan los detalles de la reforma constitucional aprobada por el Congreso estatal y adelantó que esperan que el Poder Judicial del Estado fije una postura institucional y recurran a la controversia.

"No podemos tener un Poder Judicial débil, no podemos caer en que el Poder Judicial sea objeto de manipuleo cada administración de gobierno"

El representante de los jueces afirmó que están a favor de ser evaluados, pero argumentó que debe ser a través de mecanismos que no puedan ser manipulables, cuestionó que vayan a ser los legisladores quienes designen al titular del Sistema de Evaluación y Confianza que se crearía en el Poder Judicial.

"No podemos tener un Poder Judicial débil, no podemos caer en que el Poder Judicial sea objeto de manipuleo cada administración de gobierno, debemos crear tribunales firmes y si alguien está haciendo algo mal que lo separen, pero no podemos generalizar, ni llegar con una guillotina a cortarle a todos porque entonces estaremos cada cuatro años renovando juzgadores y perdiendo la experiencia. Que se haga una evaluación de funciones en todos los poderes, no solamente en el Judicial", expuso.

Salazar Loza añadió que suprimir la inamovilidad de los jueces atenta contra sus derechos y dijo que no se puede pretender que sean retirados del cargo si no acreditan las evaluaciones.

La reforma aprobada por los diputados locales establece que el periodo de los jueces de primera instancia será de cuatro años, al vencimiento del cual podrán ser reelectos; previa acreditación de la aprobación de las evaluaciones de control de confianza. El proceso de designación lo realizará el Consejo de la Judicatura.

Con las modificaciones se elimina la inamovilidad del juez tras cumplir el segundo periodo en el cargo y el pago de haber de retiro.

Este medio documentó, vía una solicitud de transparencia, que en los últimos seis años 14 jueces han accedido al haber de retiro, lo que implicó el desembolso de 22 millones de pesos.

Está pendiente entregar la prestación a por lo menos otros ocho juzgadores. Los "bonos" cobrados van desde los 857 mil hasta los cuatro millones de pesos el de mayor monto.

El haber de retiro consiste en entregar el monto equivalente al sueldo de un año, más 14 días de salario por cada año trabajado.

