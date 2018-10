Anuncian operativos contra ruta 626 pese a suspensión del TAE

Pese a que 15 camiones de la ruta 626 tienen una suspensión del TAE que les permite cobrar 9 pesos, desde la tarde de este lunes autoridades de la Secretaría de Movilidad comenzarán operativos de inspección para retirar de circulación a las unidades del transporte público que aumentaron el pasaje sin autorización, informó el secretario General, Roberto López.

“No lo vamos a permitir, en un momento más tendré una reunión con el secretario de Movilidad, vamos a empezar a retirar concesiones o retirar camiones de circulación”.



Según explicó el secretario, algunos concesionarios obtuvieron una suspensión por parte del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) con la que comenzaron a aplicar la nueva tarifa, pese a que aún no se adhieren al esquema de ruta-empresa.

"Están interpretando una suspensión que no es como tal para que cobren nueve pesos a los que no están incluidos en la ruta-empresa, en esa parte nosotros vamos a ser muy enérgicos por parte de la Secretaría de Movilidad para que los que no han cumplido en el esquema de la ruta-empresa no puedan cobrar esa cantidad".

Dijo que en las próximas horas el TAE les entregará una nota aclaratoria sobre los alcances de la suspensión con la que comprobarán que los transportistas no pueden aplicar realmente ese cobro.

Al respecto, Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, informó a este medio que, hasta que no combatan la resolución mediante un recurso de apelación, podrán sancionar a los transportistas que aumenten el pasaje.

