Ante rezago educativo, padres confían en asesorías

Tras casi un año de que comenzaron las clases a distancia en Jalisco, debido a la pandemia por el COVID-19, a partir de hoy escuelas públicas y privadas iniciarán el esquema de asesorías presenciales de reforzamiento académico para tratar de disminuir el rezago en el proceso de aprendizaje.

José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, apoyó la medida y explicó que estarán al pendiente del cumplimiento de los protocolos sanitarios que se apliquen para bajar la posibilidad de contagios de COVID-19.

Recordó que los padres o tutores tienen la última palabra sobre si el alumno acude al plantel y dijo que se debe garantizar la continuidad de la instrucción a distancia.

Esta estrategia llega en un momento de máxima preocupación para algunos padres de familia, quienes afirmaron que sus hijos no están aprendiendo porque profesores de secundarias, como la 47 y la técnica 4, no responden las dudas de las actividades, la mayoría no se conecta y muchos de los docentes que lo hacen tratan temas no relacionados con el programa de trabajo.

El subsecretario de Educación Básica, Pedro Díaz Arias, reconoció que se han recibido quejas, pero señaló que no hay una obligatoriedad o reglas para que los maestros se conecten o para que envíen y revisen las tareas a cierto tiempo, pues hay contextos diferentes en cada plantel.

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) afirmó que tres mil 315 escuelas públicas y privadas confirmaron que adoptarán las asesorías. Podrán acudir grupos escalonados de máximo nueve estudiantes, cuatro días cada dos semanas en los niveles Básico, Medio Superior y Superior para la Formación Docente.

Madres lamentan rezago en el aprendizaje de sus hijos

Se quejan de la falta de apoyo de los docentes y de los trabajos excesivos

Patricia dice que su hija no ha aprendido porque sólo entrega tareas por cumplir

Madres de familia afirmaron que si bien los alumnos tienen casi un año con clases a distancia debido a la pandemia, los que acuden a escuelas de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) sufren por la falta de aprendizaje.

Guadalupe, madre de dos estudiantes de la Secundaria Técnica #4, ubicada en Guadalajara, aseguró que entre la falta de asesorías por parte de los maestros, los trabajos excesivos y la frustración de no comprender las actividades, su hija “se siente tonta por no aprender, cuando ella todo el tiempo fue buena estudiante”.

“Ya hasta perdió el interés. En otra escuela van en la página 139 del libro y ellos no han contestado nada. Sólo algunos maestros se rescatan”, compartió.

Patricia, cuya hija forma parte de la Secundaria #47, también está inconforme. “Se ha atrasado en la entrega de trabajos y se siente abrumada porque son muchos. Carece de apoyo de sus maestros y no ha habido un aprendizaje efectivo porque muchos trabajos los hace sólo por cumplir”.

La hija de Margarita, también alumna de la #47, coincidió en que los docentes “no dejan más que tareas y tareas, no dan clases realmente y no explican sus temas”.

JL