Ante inminente aumento de multas, se duplicó expedición de licencias de manejo

La Secretaría de Transporte duplicó la expedición de licencias de manejo, durante el último mes, pues con la ampliación de horarios en el módulo central se tramitan hasta mil 300 documentos al día, informó Diego Monraz Villaseñor, titular de la dependencia; refirió que esperan mantener la tendencia al alza con la habilitación de módulos en Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, Chapala y Zapotlanejo; que empezarán a funcionar a partir de junio.

El secretario atribuyó este aumento a la próxima reforma para endurecer las multas y reiteró que según cálculos de la dependencia alrededor de un millón de automovilistas conduce sin licencia o con el documento vencido.

"En oficinas centrales, cuando empezó esta administración, se hacían alrededor de 500 a 600 licencias, hoy estamos haciendo en turno matutino mil más otras 200 o 300 en el turno vespertino. Se duplicó la cantidad de interesados", comentó.

El Informador / R. Rivas

El horario para hacer el trámite se extendió hasta las seis treinta de la tarde de lunes a viernes. El funcionario dijo que las largas filas que se registraron hace unos días, fue por las limitaciones del espacio físico para atender la demanda y aseguró que ahora trabajan de forma más ágil y ordenada.

Por su parte, el diputado Jonadab Martínez García, promotor del aumento de multas por no tener la licencia vigente, comentó que esta semana podría aprobarse la propuesta en el pleno del Congreso estatal, pero recordó que no entrará en vigor de inmediato pues darían un periodo de 60 días, una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado, para que quienes no tienen el documento puedan tramitarlo y evitar la sanción.

"Creo que ante la falta de demanda de licencias había un relajamiento de la autoridad y hoy pues la avalancha de la gente hizo necesario los tiempos extras para agilizar los trámites de licencia", expuso el legislador.

La reforma, que está pendiente de aprobarse en el Congreso, considera que los conductores que no tengan licencia recibirán una multa mínima de mil 267 pesos y la máxima puede llegar a los dos mil 112 pesos.

Harán foro nacional sobre seguridad vial

Con la participación de 80 legisladores locales de 24 estados, se realizará en el Congreso del Estado el "Encuentro Nacional de Diputados Locales por la Movilidad", los días 25 y 26 de mayo. El diputado Jonadab Martínez Garcia, refirió que el objetivo del encuentro es avanzar hacia la armonización de las legislaciones estatales e impulsar la cultura de la seguridad vial.

Abordarán temas como la regulación de Empresas de Redes de Transporte (ERT); seguros vehiculares; políticas para reducir accidentes viales y la regulación de transporte de carga en zonas urbanas. Además, revisarán detalles de la Ley General de Seguridad Vial, iniciativa que se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados.

LS