Prevén endurecer examen para licencia de manejo

La Secretaría de Transporte de Jalisco trabaja en un modelo de licencias de conducir más exigente, que incluye cambios en cursos y exámenes con el objetivo de reducir los accidentes viales en el Área Metropolitana de Guadalajara, principalmente ante el alza de percances entre motociclistas.

En la estadística, en menos de 15 días murieron cinco motociclistas en accidentes viales en la metrópoli. El pasado 28 de marzo, un hombre y una mujer fueron embestidos por un vehículo en el fraccionamiento Los Cántaros, en Tlajomulco. Los involucrados salieron disparados tras el golpe. Sin las suficientes medidas de seguridad viajaban con una menor de siete años, que fue trasladada al hospital. Los adultos murieron.

Tres días después, otra pareja perdió la vida en un paso a desnivel de López Mateos, a la altura de La Minerva. Además, el pasado 8 de abril falleció un varón tras impactarse con un poste cuando conducía en motocicleta en Periférico Sur.

El diputado Jonadab Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, adelanta que el nuevo protocolo de expedición de licencias de conducir para motociclistas y automovilistas podría estar listo en mayo o junio de este año.

“Hay una mesa instalada con la sociedad civil, policías viales y el Centro Estatal de Prevención de Accidentes. Será más riguroso… nos ayudará a mejorar la educación vial”.

Explica que, entre los principales cambios para obtener la acreditación, es que los aspirantes deberán demostrar que tomaron cursos de conducción. “Debemos mejorar el protocolo para expedir las licencias porque es muy laxo. También que la persona que realice el examen tenga una capacitación previa”.

José Parra Sandoval, coordinador operativo del Centro Estatal de Prevención de Accidentes de Jalisco, informa que cuando sean requeridos harán propuestas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. “Estamos de acuerdo con una mayor capacitación, que el ciudadano tenga claro que es para su beneficio”.

El área de Comunicación Social de la Secretaría de Transporte confirmó que el tema forma parte de un plan ambicioso para bajar los percances viales, pero no dio entrevista porque aún elaboran el proyecto.

Fernando García de Quevedo, especialista en temas de transporte del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, recalca que en Jalisco los requisitos para pasar el examen de manejo “son muy básicos”, en comparación con otros países, como Japón, donde se obliga a que los conductores tomen cursos de hasta 400 horas.

Aumentan las muertes por accidentes en motocicleta

En los últimos cinco años fallecieron 282 motociclistas en accidentes viales en el Área Metropolitana de Guadalajara. La Secretaría de Transporte informó que el año pasado se tuvo la mayor incidencia, con 81 decesos; esta cifra triplica las muertes registradas en 2014, cuando murieron 27 personas por accidentes en este tipo de vehículo. En 2019 suman 15 decesos, con corte al 11 de abril.

Pese al aumento de la mortalidad en el grupo de motociclistas, la tendencia no se replica en el total de los accidentes en la metrópoli, donde bajaron los fallecimientos. En 2014 hubo 577 víctimas mortales por todo tipo de percances, mientras que en 2018 murieron 412 personas. Asimismo, disminuyeron los accidentes con motociclistas lesionados: de mil 271 heridos en 2014 a mil 127 el año pasado.

La Secretaría de Transporte, a través del área de Comunicación Social, explicó que los motociclistas son de los grupos más vulnerables en materia vial.

“En el Gobierno del Estado trabajamos permanentemente en la capacitación sobre los factores de riesgo, con campañas para concientizar sobre la importancia del uso del equipo de seguridad, el respeto a los límites de velocidad y las normas de conducción, como no circular sobre la línea de los carriles”.

Algunos elementos que influyen en el crecimiento de la mortalidad en este sector tienen que ver con cuestiones como la rapidez o el aumento del parque vehicular. “El principal factor de riesgo es la velocidad, seguido de una falta de protección adecuada”.

La dependencia respondió que otro aspecto es la proliferación de las motocicletas, ya que muchas personas optan por este medio de transporte por su bajo precio y la necesidad de traslado, “por encima de la inseguridad que representan”.

Accidentes en la metropoli Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019* Motociclistas heridos 1,271 1,206 911 1,007 1,127 142 Motociclistas fallecidos 27 49 51 74 81 15

Fuente: Secretaría de Transporte.

* Corte al 11 de abril.

Propone más operativos

El diputado Jonadab Martínez recordó que el reglamento de la Ley de Movilidad establece que es obligación de los motociclistas utilizar un sólo carril de circulación, rebasar sólo por el carril izquierdo. Además, está prohibido que se muevan entre carriles, entre los vehículos o circular sobre las aceras, banquetas, áreas reservadas al uso de peatones, ciclovías, carriles exclusivos, preferentes o confinados al transporte público.

“Hay que decirlo, actualmente la Policía Vial no se da abasto para atender todo lo que está pasando, no solamente en motocicletas, sino también en bicicletas. No está en la agenda plantear mayores multas en ese sentido, entonces lo que yo propondría es que la Policía Vial se ponga las pilas en ese asunto, y en otros, para prevenir accidentes”.

Justificó que para bajar los índices de percances propuso endurecer las sanciones por transportar menores en motocicletas que no puedan sujetarse por sus propios medios. Con la reforma, aprobada el pasado 14 de marzo, se multará hasta con dos mil 112 pesos a quienes incumplan la medida. También se contempla el retiro del vehículo a conductores reincidentes.

El presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado aceptó que mucha gente se ha mostrado inconforme por la iniciativa, que entra en vigor en 90 días después de su publicación.

“Lo que sí tengo conocimiento es que mucha gente está dejando de llevar a los niños, me reclaman, pero el día de mañana ese reclamo se puede convertir en agradecimiento y en evitar accidentes. Ya pasó en Tlajomulco (un percance), además de que fue muy grave, fue la pérdida de dos adultos y un menor. Yo esperaría que estas prácticas disminuyeran”.

Remarcó que la capacitación es otro de los grandes pendientes. Por eso, opinó que la creación del nuevo protocolo para expedir licencias será un gran avance.

“Ya hablé con el secretario de Transporte (Diego Monraz). A la autoridad no le toca enseñar a manejar, pero sí autorizar a quien considera apto para hacerlo. El objetivo es prevenir accidentes viales”.

Pendiente

La Comisión de Puntos Constitucionales de la anterior Legislatura de Jalisco propuso en octubre de 2018 incrementar las sanciones para conductores de motos que no respetan su carril, que circulan por pasos a desnivel o sobre las banquetas. Sin embargo, la iniciativa no avanzó.

Promueven protectores

José Parra Sandoval, coordinador operativo del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco (CEPAJ), enfatizó que han detectado que los siniestros ocurren en avenidas principales, donde hay más concurrencia de vehículos, como Periférico. También en hora pico, por exceso de velocidad y poco respeto a los señalamientos. “Estamos promoviendo el cambio de equipo de protección personal, sensibilizando a las familias para que no transporten a los niños pequeños”.

Destacó que están reforzando acciones de prevención en municipios con mayor incidencia de accidentes. “Como Arandas, Zapotlanejo, Lagos de Moreno y la Zona Metropolitana de Guadalajara. Aplicamos campañas públicas, periódicas…”.

Aceptó que, aunque el organismo trabaja en el lado preventivo, faltan muchas actividades para reducir los accidentes. Por ese motivo coincidió en que se deben reforzar los operativos de vigilancia y que sean permanentes.

Parra Sandoval opinó que fue una buena iniciativa el aumento a las multas por transportar a menores de edad en una motocicleta, ya que puede preservar vidas. “Consideramos que los papás podrían tener otras alternativas para los niños, la moto no es un vehículo familiar”.

Explicó que los conductores de las motocicletas tienen tres veces más probabilidades de fallecer que los automovilistas. Además, el riesgo de sufrir lesiones graves es seis veces mayor comparado con las personas que circulan en carros.

Recordó que es necesario que los conductores y sus acompañantes utilicen un equipo de protección adecuado. “El correcto del casco disminuye un 72% el riesgo de gravedad o trauma por algún accidente”.

Aunque 79% de los conductores de la metrópoli usa casco, solamente 49% de los acompañantes replica la medida. Recomendó que se adquieran casos integrales, que protejan la mandíbula y no los llamados cascos “tropicales”, que solamente sirven para eludir infracciones de tránsito.

“Es muy importante que, al motociclista, le sigamos insistiendo que al momento de conducir tome el lugar de un vehículo, no zigzaguear, no ir en sentido contrario, ni por rutas de los ciclistas. No meterse entre los carros… eso ha provocado riesgos porque pueden ser atropellados. Que quede claro que estos temas son para el beneficio de los motociclistas. Es más caro caer a un hospital o perder la vida”.

El Instituto Mexicano del Transporte pide a los motociclistas utilizar equipamiento de protección (como casco, chamarra o guantes), usar ropa de alta visibilidad, mostrar moderación y reducir su velocidad, mantener encendidos los faros delanteros de su moto y no trasladarse bajo los efectos del alcohol, drogas o fatiga. A otros conductores de vehículos de motor sugiere que tengan cuidado con las motocicletas, especialmente al dar vuelta.

“Ahorro tiempo”

Aunque temía por su seguridad, la calidad del transporte público orilló a Carlos González a comprar una motocicleta. El joven, que vive en el fraccionamiento Los Molinos, en Zapopan, comenzó a llegar tarde a su trabajo porque el servicio que ofrecen los camiones urbanos es muy irregular.

Explicó que, por cuestiones económicas, tuvo que vender el automóvil que tenía. “A partir de entonces todo fue un martirio. Salir de la casa es muy complicado, tenía que hacer filas largas, el camión siempre lleno, tardaba mucho en pasar…”.

Cansado de la situación, el año pasado adquirió una moto para llegar más pronto a su trabajo en Plaza Galerías. Apuntó que un familiar le enseñó a manejar: “No fue complicado porque la motocicleta no es muy pesada. Necesito usarla para trasladarme rápido. Ahorro mucho tiempo. Antes tardaba una hora y media, pero ahora sólo media hora”.

El joven afirma que tiene planeado comprar un auto, pero de momento la moto es su única alternativa de movilidad. “Sí es arriesgado, aunque trato de manejar con cuidado y hasta ahora no ha pasado nada… también uso casco”.

MOTOCLUBES UNIDOS

“Van muchos años de retraso...”

Ignacio Partida, presidente de Motoclubes Unidos de Jalisco, afirmó que la educación vial en la metrópoli “lleva muchos años de retraso”. Explicó que en la asociación han propuesto que se implemente un curso masivo al respecto, pese a que ellos suelen usar el vehículo para actividades recreativas, como viajes.

“Se necesita una campaña grande para decirles que se pongan el casco, el chaleco… guardar el respeto necesario. Y que los motociclistas cambiemos, saber cómo conducir”.

Destacó que avenidas como Periférico, Alcalde, calzada Independencia o Circunvalación son muy peligrosas. Además, en los túneles los conductores de motos circulan a exceso de velocidad.

“En la licencia de manejo no les enseñan nada, falta mucha información. Te preguntan cosas muy básicas. En las motocicletas no deben circular más de tres personas, pero hay muchas cosas que no se saben y la licencia la dan muy fácil”.

Acentuó que en la asociación participan 72 clubes, que suman alrededor de tres mil 500 personas. Indicó que desde su trinchera intentan colaborar, pero también necesitan apoyo gubernamental. “Estamos abiertos a apoyar para evitar los accidentes, irnos a las avenidas centrales, llevarnos mantas y dar trípticos. Respetar al peatón, a la bicicleta”.

Detalló que cuentan con una página en redes sociales donde suben videos con recomendaciones para andar en motocicleta. Además, los integrantes usan equipo de protección, desde ocho mil pesos en adelante.

“Traemos cascos buenos, los baratos no sirven de nada. Los fines de semana salimos a la carretera, hacemos labores altruistas, damos pláticas para traer casco, guantes, chamarras. Aunque usamos motos de alto cilindraje queremos colaborar en la concientización”.

REGLAMENTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Obligaciones de los motociclistas

Colocarse y ajustarse debidamente con las correas de seguridad del casco protector para motociclista, sea integral, modular o multimodular.

Circular con seguridad en el sentido de las vías públicas de forma preferente por el carril derecho o por donde las señales viales les permitan.

Trasladar solamente el número de pasajeros que señale la tarjeta de circulación o, en su caso, sólo para los que existan asientos diseñados por el fabricante.

Utilizar un sólo carril de circulación, rebasar sólo por el carril izquierdo y transitar en todo tiempo con las luces encendidas.

En los casos de los vehículos de menos de doscientos cincuenta centímetros cúbicos de cilindrada, portar de manera visible el chaleco, la chamarra o la chaqueta de cualquier material que cuando menos tenga el veinte por ciento de material reflejante o vestimenta que permita repartir este porcentaje material en brazos y piernas.

Los conductores de motocicletas tienen prohibido:

Circular con vehículos de menos de 250 centímetros cúbicos de cilindrada en los carriles centrales, túneles, pasos a desnivel, vías rápidas o interiores de las vías primarias, y en donde expresamente les sea restringida la circulación.

Circular en carriles y/o entre los vehículos, y en donde así lo restrinjan o prohíban los señalamientos o la Policía Vial de Jalisco o las Policías de tránsito municipal.

Circular sobre las aceras o banquetas y áreas reservadas al uso de peatones, ciclovías, carriles exclusivos, preferentes o confinados al transporte público.

Permitir la conducción de este tipo de vehículos en las vías públicas a menores de edad.

Transportar a un pasajero en lugar intermedio entre la persona que conduce y el manubrio o pasajeros o acompañantes menores de edad, que de acuerdo con su talla y peso, sean incapaces de sujetarse por sus propios medios.

Hacer maniobras riesgosas o temerarias, cortes de circulación o cambios abruptos de carril que pongan en riesgo su integridad y la de terceros.

GUÍA

Fallecen miles

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que cada año mueren 1.3 millones de personas en las vialidades del mundo, mientras que 50 millones de personas padecen lesiones no fatales como consecuencia de accidentes de tránsito.

Más de la mitad de las muertes por accidentes de tráfico en todo el mundo se produce entre peatones, ciclistas y motociclistas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

La CEPAJ informa que, en México, los accidentes de tránsito se encuentran entre las 10 principales causas de muerte. En el año 2016 fallecieron 16 mil 185 personas. Se presenta una tasa de mortalidad de 13.2 por cada 100 mil habitantes.

En México, en 2017 los Estados con mayor número de fallecidos en accidentes de tránsito fueron Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México y Guanajuato.

Los Estados con mayor número de heridas en ese año fueron Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Coahuila y Sonora.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Dinámicas complejas”

Tlatoani Ruiz Dueñas (activista en movilidad)

El activista recalca que las dinámicas en el espacio público son cada vez más complejas, por lo que la educación vial se quedó muy rezagada en la ciudad. Por ejemplo, con las opciones de transporte intermodal, las personas deben aprender a jugar distintos roles: peatones, ciclistas, conductores de vehículos automotores o usuarios de sistemas masivos.

“A todos nos falta cierta educación en saber cómo movernos. Falta inversión, tiempo, saber cómo sentimos y nos trasladamos”.

Destaca que es urgente que las autoridades inviertan a la capacitación en todos los rubros. Menciona que sería buena idea que los recursos que se van a recaudar por conceptos como la verificación vehicular o por el aumento de las multas se destinen a educar en materia vial.

Coincide en que la prueba para obtener la credencial de manejo es un trámite sencillo que no está pensando para que realmente se demuestren habilidades para conducir. “No es suficiente, es muy simple. No es sólo saber estacionarte o un examen de 10 preguntas… urgen más talleres”.

Sugiere que se implementen didácticas en las cuales se represente el funcionamiento de la vía pública, desde todos los roles: peatones, ciclistas, motociclistas, y automovilistas, entre otros. También invita a los ciudadanos a informarse sobre sus deberes y obligaciones.

“Si eres peatón, que respetes las señales de tránsito, en bicicleta y motocicleta saber que se debe transitar por en medio del carril. Llevar el casco y chalecos. Los que conducen autos deben poner las direccionales. Nos falta mucho para tener una buena cultura”.

Los cursos pueden bajar los siniestros

Fernando García de Quevedo (profesor del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara)

El académico aprueba que la expedición de licencias de conducir esté supeditada a que se tomen clases de manejo. Opina que el Gobierno del Estado podría contar con un sistema de instructores que supervisen a las personas antes de las pruebas.

“Los cursos podrían garantizar menos accidentes que cuando aprendemos a manejar con el tío o el primo. Hay que exigir una instrucción real, no sólo de estacionamiento en paralelo ni preguntas de opción múltiple”.

Comenta que debido a que la Secretaría de Transporte no tendría el personal para ofrecer las clases, podría contratar los servicios de terceros. “Lo más importante es que las certificaciones fueran reales, que no sean por favor político, porque esto va a generar un mercado nuevo con un potencial enorme”.

Considera que es alarmante que la mayoría de la sociedad ni siquiera tenga conocimiento de cuáles son los vehículos con prioridad de paso.

“No hemos asimilado que hay otros medios de transporte y la poca cultura ha generado un círculo vicioso. Hay que empezar a incluir clases de cultura vial, desde los niños. Hemos aprendido una cultura vial con base en infracciones. Tiene que ser algo que se genere desde pequeños”.

También remarca que hay más accidentes por el incremento de vehículos que circulan en la ciudad. Subraya que la gente seguirá buscando adquirir automóviles o motocicletas porque se cuenta con un transporte público deficiente.

“Si no reordenamos nuestro transporte masivo, que sea seguro, amplio y cómodo, vamos a reforzar el paradigma del uso del automóvil”.

