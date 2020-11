Anciano muere tras caer en tumba de panteón de Mezquitán

Al haber acudido a un entierro en el panteón de Mezquitán, un hombre de 60 años falleció este miércoles después de caer en una tumba sobre la que caminó, informó Bomberos Guadalajara.

Familiares de la persona llamaron para pedir el apoyo de los rescatistas, quienes llegaron cerca de las tres de la tarde tras recibir la alerta. Los bomberos localizaron a la persona lesionada de gravedad dentro de una tumba de siete metros de profundidad.

Miguel Santana, comandante de Bomberos Guadalajara, explicó que la persona caminó sobre una de las lápidas, la cual se hallaba en mal estado debido a que era muy vieja, por lo que colapsó con el peso del hombre.

Aunque los rescatistas encontraron con vida al hombre, falleció después de que no respondió a las maniobras para mantenerlo vivo.

“La tumba entera está a punto de colapsarse, motivo por el cual tuvimos primero que asegurar el área y después rescatar a la persona”.

El comandante lamentó que las personas no atiendan el llamado de las autoridades de no caminar sobre las tumbas, pues incluso ésta no se veía en mal estado, pero por dentro presentaba ya daños y fallas en su estructura.

“Imposible ver desde afuera que estaba dañada, por eso es que se le pide a las personas que no pisen, que no pasen, que no se sienten sobre las criptas porque la mayoría van a estar en estas condiciones”.

