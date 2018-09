Analizarán en foro falta de resultados en estrategias de seguridad

Académicos de la Universidad de Guadalajara y servidores públicos informaron la próxima realización del Cuarto Congreso de Seguridad Ciudadana, el cual se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre en el campus de La Normal del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

En la rueda de prensa estuvieron presentes los académicos de la Universidad de Guadalajara María Esther Avelar Álvarez y Carlos Ruiz Moreno, así como Cinthya Cantero Pacheco, titular del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), quienes afirmaron que el congreso permitirá estudiar el tema a fondo con el objetivo de que las autoridades correspondientes cuenten con información que sirva para crear mejores políticas públicas.

“Uno de los análisis es conocer a qué se debe que no haya buenos resultados en las estrategias que emprende la autoridad. El delito se ha transformando y cada vez es más agresivo, ahora ya no hay conciencia sobre privarle la vida a una persona. Si no estudiamos la transformación del delito, se seguirá agravando la situación”, manifestó la rectora del Sistema de Universidad Virtual, María Esther Avelar Álvarez.

Además, la presencia de actores extranjeros de diferentes disciplinas relacionadas con la seguridad que han afrontado retos similares, como Colombia, pueden ofrecer información útil que se pueda aplicar al caso de México, opinaron.

Los académicos reconocieron que esta clase de foros no implican un reflejo automático en las estrategias de seguridad de las autoridades, por lo que se requieren mayores acercamientos entre la academia y las autoridades.

José Trinidad Padilla, procurador de Desarrollo Urbano en Jalisco, expresó que no se cuenta con una solución clara para solucionar los problemas de seguridad que se viven en el país, por ello es necesario que haya colaboración entre instituciones académicas y judiciales.

“No tenemos claras cuáles son las soluciones a una realidad que nos ha rebasado”, sostuvo.

GC