Amplían hasta fin de año programa de Bienevales

Desde el lunes, operadores de rutas del transporte público como la 622, la 619 y la 631 dejaron de recibir bienevales, pues se tenía previsto que el programa concluyera hoy, último día de la administración de Aristóteles Sandoval.

Los conductores tomaron esta decisión porque legalmente no había forma de que les pagaran por estos apoyos que se entregan a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Sin embargo, ante esta situación, funcionarios del Gobierno del Estado y miembros del equipo de Enrique Alfaro, próximo mandatario estatal, se reunieron y acordaron ampliar la vigencia del programa hasta el 31 de diciembre.

Por “mal servicio”, los usuarios van contra el aumento en ruta empresa

Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad (Semov), destacó que en el encuentro se apersonaron unos 150 transportistas, quienes estuvieron de acuerdo en continuar con la medida hasta el final de 2018. También estuvo presente Diego Monraz, propuesto para ser el titular de la Secretaría del Transporte.

Silvia Huerta, usuaria regular de la ruta T09 Belisario Domínguez, es una de las inconformes con el alza a la tarifa en los derroteros que forman parte del nuevo modelo de transporte público ruta-empresa.

“No dejan de dar un mal servicio, de tardarse mucho y no piden opinión. Aumenta todo, pero no aumenta el sueldo y esto afecta nuestra economía”, dijo.

Otro fue Sergio: “No está tan chido porque a quienes ganamos el salario mínimo no nos alcanza para pagarlo. Los únicos que se benefician son ellos (los transportistas) porque tampoco dan buen servicio”.

Ante el incremento en el costo del pasaje, que llegó a 9.50 pesos, la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado, Ana Belén Vázquez, reiteró el llamado a “echar para atrás” el ajuste, pues primero se debe ofrecer un servicio de calidad.

En el mismo sentido, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina, comentó que la medida tomada por la administración de Aristóteles Sandoval “es un atraco a la economía de las familias y es desleal”.

Sobre el silencio que ha tenido el próximo mandatario estatal, Enrique Alfaro, opinó que puede existir una “complicidad”. Los miembros del organismo reclamaron una postura clara al gobernador electo.

Medina argumentó que una de las razones para no aprobar la tarifa es que “nunca hicieron estudio de tarifa social. Cerca de 70% de la población no tiene el poder adquisitivo para pagar $9.50 y no tenemos la certeza de que ya habrá transporte de calidad”.

La FEU busca mantener los Bienevales con vida

Si bien funcionarios del Gobierno del Estado y miembros del equipo de Enrique Alfaro acordaron ampliar la vigencia del programa de Bienevales hasta el 31 de diciembre, el titular de la FEU afirmó que este órgano y los miembros del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado buscarán que la próxima administración estatal continúe con el apoyo.

“Buscaremos que no perdamos este derecho que hemos ganado”, dijo. Según datos del Observatorio, 20.5% de los usuarios del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) son estudiantes; 11.1%, adultos mayores, y 7.1%, personas con discapacidad. Las personas tendrían que ganar ocho salarios mínimos para poder moverse, concluyó.

Se sumarán siete rutas más al nuevo modelo

El director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad (Semov), Gustavo Flores, afirmó que en esta semana se sumarán siete rutas al nuevo modelo.

El funcionario estatal destacó que se trata de las C105 (808), C106 (809), C53 (19), C55 (19-A), C54 (51-C), C98 (368 CUT) y C88 (161). De estas, indicó que a las primeras cinco ya les instalan los equipos del sistema de prepago.

Sin embargo, si bien se dio “luz verde” al aumento a la tarifa a 9.50 pesos de los derroteros que forman parte de la ruta-empresa, Flores explicó que para autorizarles el ajuste en el costo del pasaje a las nuevas rutas, el servicio que ofrezcan debe pasar una evaluación.

Este medio de comunicación publicó que los derroteros con el nuevo incremento son seis troncales en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG): Artesanos, 18 de Marzo, Belisario Domínguez, Circunvalación, Vallarta, Juan Gil Preciado, así como seis de las rutas complementarias (C06, C16, C21, C46, C71, C29) y el Sitran en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Zapotlán.

Además, las troncales, complementarias y alimentadoras de Puerto Vallarta ya cobran 10 pesos por pasaje.