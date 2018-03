Ambulantes apoyan nueva regulación en la Zona Industrial

Al señalar que permitirá a algunos regularizar su situación y que otros podrán continuar con su actividad sin problemas, vendedores ambulantes de la Zona Industrial ven con buenos ojos las nuevas medidas aprobadas por el Ayuntamiento de Guadalajara para regular el comercio en la vía pública.

Ayer, el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó en sesión de cabildo reformas al Reglamento para el Funcionamiento de Giros que crean un nuevo polígono de intervención especial en aquel punto.

Las nuevas regulaciones restringen el comercio en la vía pública a la venta de alimentos preparados de cualquier tipo y de seis tipos de productos: semillas y verduras cocidas, botana a base de fruta y verduras, nieves y raspados, repostería y panes y golosinas o dulces típicos. Prohíbe la comercialización de bebidas alcohólicas y productos de importación en la calle.

Durante un recorrido en lo que será el nuevo polígono de intervención especial, se detectó la presencia de 10 comerciantes ambulantes en Avenida 8 de julio, Calle 3, Calle 14, Calle 5 y Calle 1. Todos se dedican a la venta de alimentos, en su mayoría fruta, dulces típicos, golosinas, pan y tejuino.

Joel, vendedor de tejuino de la Avenida 8 de julio, apoya los cambios al reglamento pues señala que no afectarán su actividad porque él sí cuenta con un permiso del Ayuntamiento para ejercer el comercio en la vía pública.

Paty, quien tiene un puesto de dulces en la Calle 3, consideró que las nuevas medidas permitirán regularizar su situación pues ella no cuenta con permiso. “Yo nada más vengo un rato en la tarde, no me quedo todo el tiempo. Ya lo que venda y me voy, no me quedo mucho tiempo por lo mismo porque si estoy todo el día tengo que pagar un permiso. Ya he ido a ver eso del permiso pero no quieren dar, eso es lo que estoy viendo”.

Leonardo, quien vende fruta picada a una cuadra de la Fiscalía, aseguró que ellos sí tienen permiso para operar. Consideró que la regulación que aprobada lo ayudará a continuar con su actividad.

Polígono de intervención

El nuevo polígono de regularización de comercio estará delimitado por los cruces de la Calle 2 y Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel, Gobernador Curiel y López de Legaspi, López de Legaspi y Francisco de Orellana, y Calle 2 y Lázaro Cárdenas.