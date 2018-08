Alumna con mejor puntaje inicia su camino por la medicina

Curar enfermos y no sólo tratarlos de su padecimiento. Para Diana Laura Morales Aguilar, dar una cura a las personas que padecen alguna enfermedad es lo que más la mueve a estudiar medicina.

Vivir de cerca la experiencia de tener a su madrina que no camina desde la adolescencia y la mantiene en silla de ruedas, le dio a Diana un panorama más amplio de lo que significa para una persona perder la salud.

Diana tiene 18 años de edad, es una chica de amplia sonrisa, amable y platicadora. Nació y creció en el municipio de Jocotepec, junto a sus padres, sus cuatro hermanos, en convivencia con muchos tíos y primos.

Es buena para las matemáticas y siempre fue de los mejores promedios en sus diferentes etapas escolares. Esta habilidad y su dedicación hicieron que obtuviera el mejor puntaje de entre los ocho mil 021 admitidos a la carrera de medicina de la Universidad de Guadalajara (UdeG) calendario 2018-B, a la que ingresó con 195.87 puntos.

"Entré con nervios, yo creo que ser la mejor en matemáticas o en español, quién sabe si vas a ser la mejor en anatomía o en química. Sí te sientes orgulloso de tus logros, hiciste algo bien, pero siempre estás con la expectativa de saber qué viene más adelante, qué viene en el futuro".

Hay que tener un balance entre lo que los demás te exigen y lo que tú sabes que puedes dar

Sus padres han sido su ejemplo; su mamá es ama de casa y su papá es ingeniero industrial. Ella quiere ser oncóloga pediatra y ayudar a los niños a salir adelante y darles la esperanza de vivir.

La experiencia de vivir en un municipio pequeño, mencionó, hace que la mayoría de los habitantes se conozcan, se conserven los valores y las distancias se recorran principalmente a pie, sin necesidad de usar un automóvil.

En su tercer día de clases en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), Diana dijo estar tranquila, con emoción al iniciar este nuevo capítulo de su vida.

Su estrategia para poder continuar con buenos promedios y llegar a hacer lo que sueña como médico, será la lectura y actualización constante. Sin embargo, tiene claro que no debe descuidar el aspecto personal.

"Mientras te marques tus tiempos y te concentres en lo que estás haciendo, aunque tengas que leer cuatro horas, si son cuatro horas bien dedicadas, te van a servir; si un término no queda claro, investigar, buscarlo... sí está bien estudiar, pero si no te das la capacidad de descansar, ¿qué esperas en el futuro?".

Sentada en uno de los jardines del CUCS, reconoció que al tener un promedio alto siempre habrá gente que espere mucho de ella a lo largo de su carrera.

No siente presión pero sí la responsabilidad de hacer un buen papel y continuar con un buen nivel.

"Hay que tener un balance entre lo que los demás te exigen y lo que tú sabes que puedes dar; pues sí hay la espinita de no defraudar a todos los que están confiando en mí, pero también está que si no puedo, no puedo exigírmelo".