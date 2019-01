Alfaro, sin noticia de apertura de ducto tras modificación en agenda de AMLO 

Aunque se anunció que ayer se abriría el poliducto Salamanca-Guadalajara para normalizar el abasto de combustible en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseguró que hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte del Gobierno federal sobre cuándo se pondrá en marcha esta red.

Debido a la emergencia que provocó la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Hidalgo, que ya suma 76 fallecidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) canceló su visita al Estado este fin de semana y, con ello, la posibilidad de saber de primera mano los detalles de la solución del desabasto de gasolina.

El Mandatario pospuso su visita a Encarnación de Díaz, en la región de Los Altos, donde presentaría programas y apoyos para el campo. Se planeaba que a Guadalajara llegara hoy.

Carlos Elizondo, empresario gasolinero, aseguró que el ducto de Salamanca no tiene afectaciones técnicas y puede operar con normalidad.

Sin embargo, el también representante de 800 estaciones de servicio en el país indicó que el funcionamiento de este canal para trasladar hidrocarburo se retrasó por “razones de seguridad”.

“Lamentablemente las noticias no son buenas, no se va a abrir el ducto como era la intención, todo esto a raíz de lo que sucedió en Hidalgo.

Esto no afecta técnicamente al poliducto que surte a Guadalajara, pero es verdad que, hablando de seguridad, sí afectó bastante”, explicó.

La nueva fecha para reabrir el ducto es una incógnita. Elizondo estimó que en tres o cuatro días podría haber condiciones de seguridad para echarlo a andar.

