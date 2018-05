Alfaro se compromete a construir hospital regional en El Salto

El candidato a la gubernatura de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, se comprometió esta noche a construir un hospital regional en el municipio de El Salto.

Indicó que el compromiso que adquiere son servicios básicos dignos para habitantes de El Salto, "de resultar electo se destinarán los recursos necesarios para la construcción de un hospital regional en la zona que permita a la gente tener acceso a una atención de calidad".

"No va volver a haber en este municipio una persona que se enferme y no sea atendida, y desde ahora dejo mi compromiso, no vamos a arreglar un centro de salud, mi compromiso es que vamos a hacer un hospital regional aquí en el municipio de El Salto".

En su visita a La Huizachera, subrayó que trabajará para que no "vuelva a haber calles de tierra, ni colonias sin servicio de agua potable en este municipio y se buscará que Jalisco reciba del gobierno federal los recursos necesarios".