En una carta dirigida al rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva y a la Comisión Especial para el Diálogo, el gobernador de Jalisco afirmó que al no haberse entregado los 140 millones de pesos (MDP) que estaban destinados para el Museo de Ciencias Ambientales, "no puede considerarse que formaban parte del patrimonio universitario".

Además, el despacho del mandatario estatal sugirió de forma respetuosa a la casa de estudios que dentro de su propio presupuesto existen disponibles mil 200 MDP para la construcción del museo.

"Dado que no fueron transferidos (el presupuesto) no puede considerarse que formaban parte del patrimonio universitario"

“Bajo esta lógica, en tanto que la Universidad no recibió el recurso presupuestado, no puede considerarse que efectivamente haya ingresado al patrimonio de la misma, y por tanto no existe ninguna vulneración a la autonomía universitaria. Los recursos que se etiquetaron en el presupuesto para el Museo de Ciencias Ambientales estaban sujetos a variaciones y dado que no fueron transferidos no puede considerarse que formaban parte del patrimonio universitario”, señala el escrito.

También señala el oficio que no es ilegal la reasignación de recursos, dado que la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece como atribuciones del gobernador del Estado administrar la hacienda y las finanzas públicas, así como aplicar el objeto de la Ley del presupuesto respecto a establecer un equilibrio.

Asimismo, destacan que en los artículos Quinto y Octavo transitorios del Decreto de Presupuestos de Egresos del Estado de Jalisco para el 2021, disponen que el titular del Ejecutivo puede realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para atención, prevención y contención de la pandemia por COVID-19 y reitera que dicha reasignación no es ilegal.

“La Universidad de Guadalajara no culminó en tiempo y forma los procesos específicos necesarios para registrar el compromiso de la suficiencia presupuestal ante la Secretaría de Hacienda Pública, por lo que no existieron compromisos formales que vincularan el ejercicio del gasto público de la partida ‘4156 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para Inversión Pública (Centro Cultural Universitario)’. En consecuencia resultó jurídicamente viable utilizar las disponibilidades financieras no comprometidas a efecto de reorientarlas y destinarlas para la atención de un proyecto prioritario”, expone el documento.

En un cuarto punto expuesto en el oficio, el Gobierno de Jalisco sugiere a la Universidad tres opciones para disposición de recursos que asciendan a mil 200 MDP y con ello llevar a cabo el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, como lo es el Fideicomiso para infraestructura de la Red Universitaria el cual cuenta con saldos disponibles de mil 43 MDP; ingresos excedentes por 51.37 MDP, que alcanzarían hasta 100 MDP para todo el 2021; y un ahorro en el gasto corriente de entre 10 y 12 por ciento por la reducción de servicios básicos derivado de la suspensión de clases por la pandemia, lo que representa hasta 96 MDP.

El trasfondo de las diferencias entre el Estado y la UdeG comenzó el viernes 6 de agosto. La fracción emecista anunció que el diputado, Daniel Robles de León pidió al gobernador que se realicen las modificaciones a la partida presupuestal 41565 de transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para la inversión pública. Esto planteaba la reasignación de 140 millones de pesos de la partida que era destinada al Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara

Los legisladores la consideraron como una partida sub ejercida del Presupuesto de Egresos 2021, para destinarla a la Construcción del Hospital Civil de Oriente en Tonalá.

El viernes 27 de agosto se reunieron las dos comisiones de dialogo tanto de la Universidad de Guadalajara y del Gobierno de Jalisco, pero la respuesta quedó en suspenso y hasta el día de hoy el Ejecutivo estatal emitió su respuesta.

