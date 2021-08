El Gobernador del Estado aseguró este martes en su rueda de prensa semanal que no cederá a “presiones que los líderes universitarios” buscan ejercer para que se les regresen los 140 millones de pesos que, aprobó, le fueran retirados a la Universidad de Guadalajara, y los cuales que ya estaban etiquetados para las obras del Museo de Ciencias Ambientales.

“Yo no voy a entrar a ese jaloneo al que algunas autoridades universitarias quieren meter al Gobierno de Jalisco"

El motivo, dijo, es debido a que no hay ni habrá modificaciones a las prioridades antes expresadas para la ejecución del recurso de las y los jaliscienses: la construcción del Hospital Civil en Tonalá en lugar del Museo. “Si más adelante existen las condiciones para la construcción de un museo y podemos ver cómo ayudar, lo haremos con mucho gusto”, añadió.

“Yo no voy a entrar a ese jaloneo al que algunas autoridades universitarias quieren meter al Gobierno de Jalisco. No vamos a ceder a ningún tipo de presión ni en esta coyuntura ni en ninguna otra (...) Nunca había visto, ojo no voy a decir nunca 'la Universidad', el grupo de personas que manejan la Universidad embistiendo contra los poderes constitucionales de este Estado. Esa no es la función de la Universidad y me parece que están cometiendo un exceso y una equivocación terrible, pero es un asunto de ellos”, dijo.

El gobernador reiteró que no existe un conflicto con el rector de Guadalajara, aunque esa pueda ser su impresión, y adelantó que, respecto a la reunión que sostuvo con representantes de la Universidad de Guadalajara el viernes pasado para abordar el tema del retiro de recursos, se les harán, esta misma semana, “amables sugerencias” para que la casa de estudios logre una adecuada gestión de los recursos universitarios bajo suficiencia presupuestal.

Por último, dijo que “no ve problema” en que el Congreso del Estado haya ordenado una auditoría a los recursos ya ejercidos para la construcción del museo que ya lleva un 85% de avance, decisión que se informó luego del anuncio del no regreso a las aulas de manera presencial en la Universidad de Guadalajara y que para el rector de la casa de estudios, Ricardo Villanueva, se trató de una “guerra sucia”.

