Alfaro promete acabar con la corrupción en la Secretaría de Salud

Con el planteamiento de que en tres años los centros de salud del Estado contarán con la infraestructura y personal necesarios para su buen funcionamiento, el candidato a gobernador de Movimientos Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, anunció su propuesta en materia de salud.

El aspirante presentó un decálogo de objetivos para conseguir que el sistema de salud estatal sea universal y ofrezca un servicio de calidad; planteó como una meta destinar once por ciento del gasto estatal a ese sector.

Alfaro reiteró que presentará denuncias para castigar la corrupción y excesos en el uso de recursos del sector y advirtió que acabará con las irregularidades en la adquisición y distribución de medicamentos e insumos.

"Se acabó el abuso sistemático por parte de los funcionarios del sector salud para hacer de la compra de medicinas un gran negocio personal y un terrible flagelo para la sociedad".

"Lo digo con respeto para los empresarios buenos del sector pero también con claridad para los malos, se acabó lo que se vendía. No va a volver a haber un desfalco como el que vivimos este sexenio", aseveró.

Proyectó que en los dos primeros años de su administración conseguirá alcanzar una cobertura de 90% en el surtido de recetas médicas, mientras que en el primer trienio logrará que los centros de salud en la entidad tengan la infraestructura y personal suficiente para dar servicios con calidad y calidez.

Además, comentó que impulsará la creación de la Agencia Metropolitana de Salud para que los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara unifiquen políticas y programas en la materia. También refirió la necesidad de crear una subsecretaría de promoción de la salud, para reforzar las acciones preventivas en temas como las enfermedades derivadas del sobrepeso, obesidad y de la vida sedentaria.

El candidato prometió una relación de respeto y apoyo a los Hospitales Civiles de Guadalajara que dijo, realizan una función clave en la atención. Refirió la necesidad de reformas para separar la Secretaría de Salud estatal del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

"No exagero al decir que cuando uno sale de la ciudad, cuando uno va a los municipios el principal reclamo de los jaliscienses en el interior del estado no es la seguridad, es la salud y eso para mí ha representado una sorpresa. Me ha tocado ser testigo del desmantelamiento que ha sufrido el sistema de salud en nuestro estado y el abandono en el que se encuentra actualmente", afirmó.

Añadió que dará certeza laboral a los trabajadores del sector, pero a cambio les pidió comprometerse a mejorar la atención.

Descarta confiarse por ventaja en encuestas

A pesar de la ventaja en las preferencias electorales, Alfaro Ramírez afirmó que no se confía y seguirá trabajando para mantener el respaldo.

El aspirante de Movimiento Ciudadano señaló que no le sorprende la baja en las preferencias del PRI y descartó que la Coalición Juntos Haremos Historia pueda crecer más en Jalisco por el impulso de la figura de Andrés Manuel López Obrador.

GC