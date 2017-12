Alfaro presenta pruebas de manipulación a calandrieros

El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, acusó al aspirante independiente a la gubernatura de Jalisco Fidel Alejandro Kosonoy Ayala de manipular a los calandrieros con fines políticos.

Al mostrar una serie de videos, Alfaro señaló que Kosonoy desinforma a los conductores de carruajes de alquiler al mentir diciendo que les van a cobrar por el comodato de los vehículos eléctricos y acusó que el aspirante ha impedido los acercamientos con la autoridad.

Uno de los videos muestra que el independiente les paga a los calandrieros por mantener la huelga de hambre a las afueras de Palacio Municipal desde hace ocho días. Pues uno de los manifestantes explicó que Kosonoy les da un "apoyo económico".

"Esta persona se asume como el representante de los calandrieros aunque evidentemente no es calandriero. El señor quiere impedir que hablemos con los calandrieros para aclararles lo que está pasando".

"Se ha explicado qué es el comodato y por qué la duración de 99 años pero han querido confundirlos. Lo decimos muy claro, no hay un costo para los calandrieros (...) quienes están ahí son un grupo desinformado y manipulado que ni siquiera se han puesto a revisar el comodato como lo hemos ofrecido".

Alfaro indicó que quienes participan en la huelga de hambre ni siquiera conocen el comodato y agregó: "están siendo engañados por un disque candidato independiente a gobernador que los está utilizando para propósitos que solamente él entiende".

"Hay personajes detrás de esto y vamos a ir desenmascarando a quienes están detrás. Por lo pronto queremos que quede claro lo que está pasando en realidad, no podemos permitir que se acuse a este gobierno de que no hemos escuchado, de que no se está atendiendo y que no les estamos dando alternativas".

Alfaro indicó que analizan si presentarán una denuncia contra Kosonoy a quien advirtió que tomarán las acciones necesarias para ponerlo en su lugar y que entienda que está engañando a personas que tienen necesidad de trabajar y generando un conflicto contra un gobierno con mentiras.

Un grupo de calandrieros estableció una huelga de hambre a las afueras de Palacio Municipal desde hace ocho días. Hasta este martes 27 propietarios de 39 de las 55 calandrias que circulan en la ciudad ya firmaron el comodato del vehículo eléctrico, tiene como límite hasta el viernes para firmar el comodato.

Quedan 12 dueños más que, si no acuden a suscribir el acuerdo perderán el vehículo y se abrirá una convocatoria para otorgarlos a los conductores que no son propietarios de una calandria o al público en general.

Al respecto de Miguel Castro, precandidato del PRI a la gubernatura de Jalisco y quien pagó la multa de los calandrieros hace algunos días, Alfaro le deseó suerte en el proceso electoral.

"Respeto a Miguel Castro y le deseo suerte. Seguramente va a ser muy difícil ser candidato del PRI a la gubernatura en la próxima elección, le deseo suerte".

DJ