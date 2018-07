Alfaro buscará reunión con López Obrador

Tras reiterar que no reconoce la figura de coordinador de delegaciones federales, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que buscará un encuentro con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con quien, insistió, trabajará directamente.

Alfaro señaló que en los próximos días tendrá una nueva conversación con la exministra Olga Sánchez Cordero, propuesta como titular de la Secretaría de Gobernación.

“Reitero mi disposición para colaborar y construir acuerdos con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y reitero mi disposición y compromiso para que en este estado se haga valer los principios básicos de nuestra Constitución y del pacto federal. No es ánimo ni de pleito ni de confrontación, al contrario, es dejar claro de una vez cómo tienen que ser las cosas. No estamos planteando nada nuevo. No conozco ningún gobernador que necesite intermediarios para platicar con el Presidente de la República”, aseveró.

Agregó que también espera reunirse con Alfredo Durazo, quien ocuparía la Secretaría de Seguridad, para hablar sobre el modelo de seguridad.

Respecto a la autonomía de la Fiscalía estatal dijo que está a favor, aunque acotó que antes de retomar la reforma endiente en el Congreso estatal deben tocar el asunto a nivel federal y precisar algunos aspectos como la forma de selección del fiscal.

Cuestionado sobre la Línea 4 del Tren Eléctrico a Tlajomulco, Alfaro dijo que ha planteado esos proyectos y descartó hablar con el coordinador de Morena, Carlos Lomelí, para impulsarlo.

Listo para iniciar con proceso de transición

Alfaro Ramírez informó que el próximo jueves sostendrá una reunión con Aristóteles Sandoval, para afinar los detalles del proceso de transición y trabajar en que la estructura para el inicio de su proyecto de refundación esté lista cuando asuma funciones.

Luego del periodo vacacional que tomó tras la jornada electoral del 1 de julio, Alfaro aclaró que no se desligó de Movimiento Ciudadano (MC), como se afirmó tras la rueda de prensa que ofreció cuatro días después de la elección, sino que su planteamiento es que será gobernador para todos, sin que esto implique que se desmarque del partido naranja.

“Dije que iba a gobernar para todos los jaliscienses y a partir de eso salieron notas diciendo que iba a dejar MC que me iba a ir a no sé dónde, no hay nada de eso”, aseveró.

Asimismo, informó que ha tenido acercamientos con algunos presidentes de partidos para hablar sobre los planes de cambio y solicitar su apoyo para sacar algunas reformas pendientes y añadió que en el primer acercamiento con el gobernador hubo buena voluntad para respaldar sus planteamientos.

Refirió que en el tema presupuestal impulsarán la inversión en infraestructura en temas como agua y carreteras, además recordó que su compromiso es que el primer día de gestión presentará la agenda para la recuperación del río Santiago.

Sobre el proceso de transición dijo que en las próximas semanas definirá algunos coordinadores por temas como finanzas, infraestructura, salud y educación; descartó que vaya a utilizar los 40 millones presupuestados para esta etapa.

El próximo mandatario estatal se reunió con los 49 presidentes municipales y los dos senadores electos de Movimiento Ciudadano para comenzar a proyectar la agenda común y la elaboración de presupuestos.

Agregó que en temas como la investigación de presuntas irregularidades en el Instituto de Pensiones y en el sector salud, no habrá borrón y cuenta nueva y se realizarán investigaciones sin consignas ni ánimos de persecución.

GC