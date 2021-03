Alcaldesa tapatía apuesta por defensa jurídica de las mujeres

Por las condiciones de las víctimas de la inseguridad, la alcaldesa interina tapatía, Bárbara Lizette Trigueros Becerra, apuesta por un programa de abogados gratuitos.

“El otro día me mandaron un mensaje y me preguntaron: Oye, ¿es real? Porque tengo miedo. Alguien viene y te dice ‘quiero ser tu abogado’, me da miedo contestar porque me acaban de robar, me siento vulnerable, y es real, es algo que está haciendo el Ayuntamiento para poner a las víctimas en el centro”, compartió.

Destacó que, aunque el programa tiene dos meses, la gente no lo ubica, por lo que su objetivo será darlo a conocer.

“Que todos sepan, sobre todo las mujeres, que hay un abogado que puede defenderlas en todo momento, que puede representarlas y puede lograr que haya una reparación del daño y evitar que sigan siendo víctimas”, dijo.

En entrevista con este medio, agregó que en su encargo fortalecerá y dará seguimiento a los temas que tienen que ver con los derechos de este sector.

"El principal problema que tenemos, ojalá por no mucho tiempo, es el de la violencia contra las mujeres. Desde que empezó esta administración, ha habido varias cuestiones que se han ido modificando para tratar de prevenir esta violencia y sancionarla", remató la presidenta municipal.

El lunes, el Ayuntamiento de Guadalajara hizo historia al designar por primera vez a una mujer como alcaldesa. EL INFORMADOR/G. Gallo

Abogada e historiadora: primera alcaldesa tapatía

El lunes, el Ayuntamiento de Guadalajara hizo historia al nombrar por primera vez a una mujer como presidenta municipal. Bárbara Lizette Trigueros Becerra fue elegida para ser alcaldesa interina por el pleno con 13 votos a favor, luego de que Ismael del Toro solicitó licencia al cargo para buscar la reelección en los comicios del 6 de junio.

Ella es la primera alcaldesa de la capital del Estado desde su fundación hace 479 años. Tiene estudios profesionales en Derecho e Historia por la Universidad de Guadalajara y cuenta con diplomados en Sistema Anticorrupción por la Auditoría Superior del Estado y en Contabilidad Gubernamental por la Auditoría Superior de la Federación.

Fue auditora en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, abogada investigadora en el Congreso del Estado de Jalisco y directora de Jurídica del Ayuntamiento de Guadalajara antes de ser votada este 1 de marzo.

¿Qué significa ser la primera alcaldesa de Guadalajara?

Estudié Historia y para mí tiene un significado enorme porque amo esta ciudad. Es mi ciudad, y al final de cuentas, el desarrollo histórico de la ciudad, y pensar que pasaron 479 años para tener una mujer aquí, es como un gran honor y una gran responsabilidad.

Al mismo tiempo, estoy totalmente consciente de que esto es un proceso que se da gracias a la lucha de las mujeres, que están todos los días peleando por tener espacios y posibilidades de decisión y tener una vida mejor.

¿Qué retos hay?

Un Ayuntamiento como Guadalajara y toda su estructura tiene un presupuesto aprobado, planes de trabajo aprobados, indicadores que tienes que cumplir, y lo que sí se puede hacer en este tiempo es fortalecer y dar seguimiento y enfocar y visualizar todos los temas que tienen que ver con los derechos de las niñas y las mujeres.

¿Cuáles son los objetivos principales?

El principal problema que tenemos y será, ojalá por no mucho tiempo, es el de la violencia contra las mujeres. Desde que empezó esta administración, ha habido varias cuestiones que se han ido modificando para tratar de prevenir esta violencia y sancionarla.

¿Y en materia de seguridad en general?

Hay que fortalecer. Tuvimos una reunión con los comisarios y el general, que fue prácticamente como un informe, y entre eso, me informaban que se va a fortalecer dando de alta a una mayor cantidad de mujeres para la policía para la comisaría.

También que la gente sepa que existen abogados gratuitos a su disposición. No todo el mundo tiene la posibilidad de denunciar porque, por sus propias condiciones, no es tan fácil, y entonces allí tenemos otra opción que es el empoderamiento.

Es algo que está haciendo el ayuntamiento para poner a las víctimas en el centro.

¿Qué queda pendiente?

Para esta administración queda pendiente fortalecer estos programas que están allí, son cosas que se acaban de inaugurar y hay que ponerlas en el centro.

Cargos

Directora de Jurídica del Ayuntamiento de Guadalajara (2018 - 2021).

Investigadora en el Congreso del Estado de Jalisco (2012 - 2018).

Abogada investigadora en el Congreso del Estado de Jalisco (2006 - 2012).

Auditora en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (2004 al 2006).

Certificaciones

Diplomado en Sistema Anticorrupción por la Auditoría Superior del Estado.

Diplomado en Contabilidad Gubernamental por la Auditoría Superior de la Federación.