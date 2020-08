Alcaldesa de Tapalpa “decreta” toque de queda, pero se echa para atrás

La alcaldesa de Tapalpa, Luz Elvira Manzano Ochoa, compartió esta semana un video en el cual informaba sobre el decreto de un toque de queda en el municipio con la finalidad de “frenar” los contagios de COVID-19, sin embargo, este lunes la alcaldesa explicó que las medidas establecidas en este municipio no contemplan un toque de queda, tal como lo expresó en el video.

Por el contrario, dijo, se trata de aplicar una medida en la cual, por un periodo de 15 días, los negocios, bares y espacios públicos deberán cerrar a las 21:00 horas para evitar la aglomeración de personas.

“Yo cuidé a Tapalpa durante más de 100 días, donde no hubo un solo caso de coronavirus, pero en cuanto se abrieron puertas fue que subieron a 11. No quiero que crezcan más los contagios, este fue el término expresando mi sentir, pero este ayuntamiento jamás ha tenido la intención de suspender las garantías individuales de las personas”, manifestó.

La alcaldesa lamentó que, si bien el turismo es bien recibido al ser este uno de los principales motores económicos de Tapalpa, desde hace tres fines de semana los turistas transitaron “sin mayores cuidados” por el municipio, en grandes grupos, sin usar cubrebocas o tirándolos en la vía pública y sin respetar los reglamentos municipales.

“Hemos tenido una afluencia de turismo rebasada. Recibimos un turismo de calidad porque tenemos la fortuna de ser un pueblo mágico, pero en este momento rebasó los límites, donde hubo accidentes constantes, choques, sobretodo de motos y “razers”, les pedíamos que usaran cubrebocas y solamente se burlaban. Utilicé ese término por el sentir de ese momento, pero lo que quería expresar era más bien un llamado al cuidado de todos”, añadió.

Aseguró que ni los tapalpenses ni los turistas serán sancionados si transitan por las calles más tarde del horario llamado al cierre de los comercios, sin embargo, dijo, las autoridades municipales se encargarán de invitarlos a regresar a sus casas y hoteles (los cuales aseguró, están operando al 25% como marcó la autoridad estatal), así como a cumplir las medidas sanitarias, entre las cuales se encuentran el uso de cubrebocas y mantener “la sana distancia”.

“No hay filtro sanitario para dejar entrar al turismo, no hay cierres. Estamos dándole todas las atenciones al turismo, pero queremos que todos hagan conciencia de la situación. A la policía municipal se le dieron instrucciones de cómo invitar a la ciudadanía a cumplir con las medidas sanitarias con todo el respeto que se requiere y mi equipo del ayuntamiento, con gafete puesto, también lo estamos haciendo. Mi visión es cuidar Tapalpa, no castigar”, finalizó.

Manzano Ochoa, había anunciado, a través de un video compartido en las redes sociales del municipio, que la decisión de implementar el toque de queda en su municipio obedecía al incremento de contagios de coronavirus y para “salvaguardar la vida de todas y todos los tapalpenses”.

Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 29 constitucional, solo el Presidente, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías de los mexicanos, “en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro”.

NR