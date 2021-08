Agua de la presa El Zapotillo sólo para Jalisco y sin inundar comunidades: AMLO

Con un sistema de compuertas y altura de 80 metros en la cortina, la presa El Zapotillo puede abastecer de agua la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y la región de Los Altos, sin inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; explicó el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo; durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al sitio de construcción de la obra.

Según la propuesta de Conagua, la ZMG recibiría 3.5 metros cúbicos por segundo; para continuar con los trabajos se requiere reforzar conductos de desvió del Río Verde, reforzar taludes, instalar un control de niveles y construir un tanque de amortiguamiento. Descartaron que requiera un sistema de diques para proteger a los poblados aledaños. Además, para traer el agua a Guadalajara se requiere terminar la presa derivadora de El Purgatorio.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la solución planteada para continuar con la presa es lo mejor posible para no inundar Temacapulín, Acasico y Palmarejo; y aportar solución al abasto de agua para la ZMG; señaló que aún se debe buscar una alternativa para la ciudad de León Guanajuato, que en el proyecto original recibiría parte del agua. Destacó que en la obra ya se han invertido más de 6 mil millones de pesos.

"Técnicamente está estudiado, no se inundarían. La buena nueva es decirles no se van a inundar y darles la garantía de que eso no va a suceder y asumir nosotros la responsabilidad de cualquier siniestro o situación extraordinaria que pudiese suceder; como una especie de seguro donde el Gobierno Federal se compromete a hacerse cargo de daños posibles que con el tiempo pudiesen afectar a los tres pueblos; yo firmaría ese compromiso y lo elevaríamos a rango de ley"; dijo.

El presidente llamó a organizaciones civiles y activistas a no buscar manipular a los vecinos de las localidades; exigió no contaminar el tema con asuntos ideológicos o tratar de imponer una causa. Añadió que en una semana el titular de la Conagua estará en la plaza de Temacapulín para explicar a detalle la propuesta y aclarar dudas.

López Obrador señaló que en un mes regresará a Temacapulín a escuchar la postura de los pobladores sobre la nueva propuesta, dijo que en caso de que la rechacen la obra de la presa se detendrá en lo que resta de su administración y sólo continuarán con medidas de seguridad para evitar posibles afectaciones. También exhortó a que se privilegie el agua para consumo doméstico y buscar mecanismos para que no se acapare el líquido con fines comerciales.

Por su parte, el gobernador de Jalisco apoyó la propuesta presentada y consideró que sí ayudará a buscar garantizar el abasto de agua para Guadalajara. Recordó que el conflicto por la construcción de la presa fue heredado por pasadas administraciones, federales y estatales, que tomaron decisiones a espaldas de los ciudadanos.

OA