Aeropuerto tapatío luce semivacío por cuarentena

Las largas filas para documentar y aglomeración de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara quedaron en el pasado.

Las salas nacional e internacional lucen semivacías, varias tiendas cerradas y son muy pocos los pasajeros que se movilizan por la terminal aérea.

Uno de ellos es Francisco Villanueva, un pasajero que venía en un vuelo de Volaris proveniente de Hermosillo, Sonora.

Al igual que a otros pasajeros a Francisco le llamó la atención que venía muy poca gente en el vuelo y que la terminal aérea estaba muy sola.

“Yo me dedicó a una empresa de salud y tengo que salir porque es prioritario, es un giro esencial”, dijo en entrevista.

Explicó que hay mucho orden tanto a la llegada como a la salida de los aeropuertos.

“La aerolínea te informa muy bien cuando arribas, hay mucho control, cuando llegas te toman la temperatura aquí”, dijo el pasajero que venía protegido con cubrebocas, sanitizante en aerosol y gel para estilizar.

Adiven Rodríguez, otro pasajero que viaja a Dallas, Texas, se vio afectado por la cancelación de vuelos.

“Lo que pasa es que yo tenía otro vuelo en Delta y están cancelando los vuelos, yo salía hace tres semanas y me retrasaron bastante, tuve que buscar otro vuelo por mi cuenta, el boleto que tenía no se va a perder luego me lo van a bonificar”, dijo

Situación similar vivió Carolina Agüero, una pasajera que viajaba de Guadalajara a La Paz por Volaris.

“Está un poco complicado, de hecho me tuve que ir hoy porque vi que ya no iba a ver muchos vuelos y estaban muy caros”, explicó.

“Iba a viajar en Viva Aerobus pero no había vuelos, los cancelaron, los precios se me hicieron hasta más baratos, pero no hay”, añadió.

Y bolero clama por clientes

Desde que Abelardo Sánchez trabaja como bolero en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara nunca había visto tan solo la terminal aérea.

Por la falta de pasajeros derivado de la emergencia sanitario del COVID-19 sus servicios se desplomaron en casi un 90 por ciento.

EL INFORMADOR / E. Barrera

Actualmente realiza de dos a tres boleadas al día, pero antes de la emergencia sanitaria hacía hasta 24 boleadas.

“Aquí trabajamos varios, los demás se fueron a descansar yo ahorita estoy trabajando, pero ayer me dijeron que a mí también me van a descansar”, dijo Abelardo Sánchez.

El entrevistado reconoce que con la entrada de la Fase 3 se podría complicar más la situación pues menos pasajeros dejarán de venir a la terminal aérea.

“Yo quisiera que me dieran chance de trabajar hasta el último día del mes para sacar algo, no hay boleadas, no hay propinas y si me descansan peor”, dice.

El costo de una boleada es de 50 pesos, una cantidad ligeramente mayor comparado con los 30 a 40 pesos que cobran en el centro de la ciudad.

LS