Casi desierto el Aeropuerto de Guadalajara; taxistas hacen un viaje diario

Ni porque mandaron a la mitad de los taxistas a sus casas, los que quedaron tienen trabajo, lamentaron los trabajadores del volante, quienes señalaron que anteriormente era común que hicieran al menos cinco viajes por turno; ahora, si acaso logran hacer uno.

Este miércoles de Semana Santa, el aeropuerto lucía desierto, como no se había visto y menos en temporada vacacional. En las salas nacionales e internacionales se veía una mínima cantidad de pasajeros solitarios o alguna pareja que aguardaba su vuelo.

Y los pocos viajes eran principalmente de personas que necesitaban regresar a sus lugares de origen, como un grupo de pasajeros que esperaban su vuelo a Los Ángeles, comentó Carlos López.

“Por la contingencia que está pasando la gente está poquito restringiendo el salir”. Consideró que es positivo que el aeropuerto esté solo en estos días. “Eso es bueno, tienen que ser responsables para evitar hacer contagios masivos”.

Afuera, Gerardo, un empleado del servicio de taxis del aeropuerto, contó que de los 378 taxis pararon a la mitad durante 15 días; y sus choferes, sin goce de sueldo. A la otra mitad ya casi le toca descansar una quincena.

“Bajó como 90 por ciento, nosotros llegamos a la una de la mañana y no podemos sacar la primera vuelta, ya llevamos nueve horas”. Y los que se quedaron a trabajar, lo hacen por comisión. “Si no sacas vuelta, no ganas. Está crítico para nosotros. Que manden unas despensas pa’ todos”.

Si sacan una comisión de 80 o 100 pesos, hay que descontar lo que ellos se gastaron en el desayuno o la comida, por lo que llevan muy poco dinero a sus casas.

Javier, otro taxista, señaló que esta situación lleva ya casi como 15 días, de encontrar al aeropuerto con un mínimo de personas. “Les cancelan los vuelos, por ejemplo, vienen de Tijuana y lo cancelan porque no se completa, dura hasta dos o tres días en salir, igual de regreso”.

Contó que un pasajero que atendió duró tres días en tomar su vuelo, tiempo en el cual se tuvo que hospedar en un hotel cercano a la espera de que se llenara el avión.

Alejandro, otro taxista, comentó que la empresa ya entabló comunicación con los empleados para entregarles un sueldo mínimo mientras dura la contingencia a fin de que puedan subsistir mientras mejora la situación.

“Es lo que más queremos nosotros, que se componga porque como somos comisionistas, los problemas de la casa, los pagos están a la orden, del Infonavit, de los bancos”.

Entre las salas, casi sin gente, se veían de vez en cuando caminar elementos de la Guardia Nacional, los cuales poco habían notado los taxistas. “¿Ni gente hay, a quién cuidan?”, dijo Javier.

