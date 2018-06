Advierten riesgo de nulidad en elecciones municipales en Bolaños y Mezquitic

Al señalar que algún actor político pudiera impugnar las elecciones municipales de Bolaños y Mezquitic porque no se instalaron todas las casillas, el presidente del Tribunal Electoral en el Estado de Jalisco (Triejal) Rodrigo Moreno Trujillo no descartó que pudiera existir riesgo de nulidad en los comicios de este domingo en los municipios.

El Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco establece que una elección será nula cuando no se instalen por lo menos el 20% de las casillas en un municipio o distrito electoral. En el caso de Bolaños, serán seis de 10 casillas las que no se colocarán y en Mezquitic serán seis de 24 en la comunidad wixárika pues sus habitantes rechazaron su instalación.

Esta mañana, el consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco confirmó la “cancelación” de esas casillas para evitar que declarara la nulidad y el resto de la población de los municipios sí pudiera acudir a ejercer su voto.

“Tendríamos que contrastar en qué términos nos plantean el agravio”, explicó Moreno Trujillo sobre una posible impugnación para anularlas.

“Tendríamos que analizar el caso particular de cómo está el acuerdo que diseñe el INE, en qué manera se descuentan esas casillas en específico de la colocación de casillas ya autorizadas y contrastar los argumentos de las partes: qué es lo que están alegando como causa y ver los documentos con qué motivo y formalidad tiene el acuerdo”.

“Si ese acuerdo en su caso prevé y cumple con todos los requisitos, me parece que habremos de tomar la determinación de tutelar la votación pero todo será hasta que se presente. No habrá una nulidad automática pero todos los ciudadanos, candidatos, partidos y actores políticos tienen derecho (de impugnar) y pueden venir al tribunal. Que prosperen o no sus impugnaciones, será valorada en su momento cada caso en particular que lo promueven y cómo lo alegan”.

Explicó que la determinación del INE descuenta las casillas del total que se habría de instalar de tal manera que el 100% ya no sería la cifra autorizada inicialmente sino lo que se determinó este día por acuerdo que son cuatro casillas para Bolaños y 18 para Mezquitic.

“El propio INE está descontando las casillas vía acuerdo antes de que se lleva a cabo la jornada electoral. Es una medida extraordinaria es para precisamente tutelar el derecho político electoral de todas las ciudadanas y ciudadanos jaliscienses de ejercer el sufragio y proteger los votos que se den ahí”.

“Si se permitiera no instalar esas casillas y el INE no actuara en consecuencia sí se podría en un caso eventual declararse la nulidad de la votación por no haber puesto ojo en ese tema en específico”.

JA