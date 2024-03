Advierten aparición de este peligroso arácnido en casas por incremento del calor

El calor comienza a presentarse cada vez más, con días soleados y altas temperaturas, y eso significa la presencia de un insecto peligroso en los hogares de los y las tapatías: el alacrán.

Jalisco es un estado de los que más presencia de ese insecto tienen , por lo que durante la temporada de calor es importante tener en cuenta su aparición, por el riesgo que representan.

El Ayuntamiento de Guadalajara advirtió que con el calor llegan los alacranes y aparecen en "diferentes lugares de las casas como recámaras, cocina, jardines y la ropa, por lo que hay que estar atentos y revisarlos detalladamente para evitar picaduras".

Además, indicador que "en caso de una agresión del insecto, aplica hielo, no succiones el sitio de la picadura y acude inmediatamente al médico".

Sin embargo, es importante aclarar que los alacranes, igual que la mayoría de los arácnidos, no atacan si no se sienten amenazados o acorralados , por lo que la mayoría de las picaduras se dan al momento de tocar al animal sin desearlo, como cuando se coloca el calzado sin revisarlo o al tomar alguna tela o cosa. Aunque también se dan casos que aterran a las víctimas, cuando el alacrán permanece en la cama o cae del techo mientras se duerme.

Según especialistas "es muy común que estos arácnidos empiecen a salir, son de clima cálido. Por las noches, en los sitios donde hay humedad, empiezan a proliferar y, por tanto, es una situación en la que frecuentemente la ciudadanía se ve afectada por una picadura de estos insectos".

Existen tres etapas de síntomas por la picadura de un alacrán:

Leve. Dolor leve localizado, entumecimiento, hormigueo. Moderada. Salivación, sudoración, calambres musculares. Grave. Afectación al ritmo cardíaco y a la presión arterial, que puede derivar en la muerte del paciente.

En caso de alguna picadura de alacrán se pide llamar al teléfono de emergencia 911 .

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra:

No automedicarse

No ingerir remedios caseros

Acudir al centro de salud más cercano.

