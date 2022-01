Adultos mayores batallan para cobrar la pensión del Bienestar

“¿Tiene dinero el cajero?”. “No, no hay”. Así se escuchó desde temprano en la fila del Banco del Bienestar ubicado en Leandro Valle y Huertas, en la colonia San Francisco, de Tlaquepaque. “Dijeron que a lo mejor como a las 12 traían”, contestaron los empleados.

Pero fue hasta casi las 14:00 horas cuando una camioneta de valores llevó dinero al cajero para que los adultos mayores pudieran cobrar su pensión del Gobierno federal. Casi siete horas de espera.

Samuel estuvo formado una hora. Cuando lo dejaron pasar para revisar su saldo supo que no le habían depositado. “Hace unos días me llegó un mensaje que ya me llegaría el retroactivo y el pago del 15 de este mes. Pero llamé y decía que no tenía saldo, así que saqué un ticket del cajero con mi saldo para llevarlo a las oficinas del Bienestar… porque seguro me van a decir que dé la vuelta. Tengo gastos que hacer. Estamos en la cuesta de enero y se necesita el dinero para pagar las pastillas del corazón, que cuestan dos mil, también para la diabetes e hipertensión. Vengo desde Zapotlanejo”.

Aunque Juan tenía tres horas formado, a las 12 decidió irse para volver hoy. “Siempre nos hacen así”, expresó tras el calvario que pasó. Esta es la cuarta vez que le depositan la pensión y, para sacarla, en ocasiones da hasta tres vueltas entre el módulo de la glorieta del Álamo y el Banco del Bienestar. “La última vez fui de vuelta a la caja y me dijeron que regresara en una semana. Regresé hoy y tengo saldo, pero no hay dinero en el cajero ni me lo dan en la caja. ¿De qué se trata?”.

Se solicitó entrevista a la Secretaría del Bienestar para responder sobre los retrasos o problemas que enfrentan los adultos mayores, pero no contestó.