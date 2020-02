Acusan malos tratos y arbitrariedades por parte de directora de la Secundaria 18

Padres de familia y docentes de la escuela secundaria "Pedro Ogazón" número 18, ubicada en la colonia Miravalle, en Guadalajara, acusaron que la directora del plantel, Eloisa Figueroa Ahumada, ha tenido actitudes prepotentes contra el personal e integrantes de la mesa directiva.



De acuerdo con el expresidente de la mesa directiva, José Luis Delgado, todo comenzó hace unos cuatro meses, cuando la directora adquirió una impresora a sobreprecio y se le cuestionó el por qué de la acción, a partir de entonces lo destituyó con engaños argumentando que no podía ser presidente por ser "abuelo" y no "padre de familia" (pese a que es el tutor de un alumno), y ante lo cual la mesa directiva se reorganizó para elegir a otro integrante para no dejar acéfala la organización, a pesar de no estar de acuerdo con el cambio.



Este miércoles padres de familia acudieron al plantel educativo a las 10:00 horas, con la finalidad de sostener una junta extraordinaria en la cual se tratarían temas relacionados con el actuar de la directora, así como verificar las medidas de seguridad en torno a los alumnos, sin embargo, la subdirección les negó el acceso al plantel ya que aseguran, la directora no se ha presentado al centro escolar desde el pasado lunes, mientras que a los profesores se les negó la salida del mismo hasta la hora del receso.



"La directora dijo que sus superiores le habían negado que entráramos, siempre pone de excusa a los superiores, pero jamás se nos entrega un oficio para comprobar que lo que dice es verdad, así como cuando cambió a su conveniencia los horarios de los alumnos, cuando les quitó 10 minutos del receso para su desayuno", expresó el ex presidente.



Por su parte, el delegado sindical de la Escuela Secundaria general 18, Víctor Fierro, aseguró que hay al menos 40 maestros quienes también se dicen afectados por el acoso laboral y el hostigamiento que ejerce hacia ellos, pues por ejemplo, no les permite salir al baño durante reuniones, no los deja participar en concursos relacionados con las plazas, para el escalafón laboral y viceversa las decisiones son tomadas en acuerdo por los profesores para beneficio propio.



El delegado refirió que ya fue entregado un documento ante la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), firmado por los profesores afectados, en el cual se establecen arbitrariedades desde el primer día de su llegada al plantel, en agosto del año pasado.



Mediante el documento buscan alertar a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) sobre lo que ocurre en dicha secundaria con la finalidad de que se revise el caso, pero hasta ahora no han tenido avances o respuestas sobre la situación por parte de la dependencia estatal. Al respecto la SEJ informó que el tema será revisado de manera interna.

GC