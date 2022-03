Acusan intromisión del consejero Novia en litigio de hermanos Servín

Por su presunta intromisión en el caso de los hermanos Servin, socios de la Empresa Sulfatos “El Águila” S.A. de C.V., el abogado Xaman McGregor y familia de Carlos Servín denunciaron al consejero de la Judicatura del Estado, Iván Novia Cruz.

En rueda de prensa, McGregor aseguró que Novia Cruz “ha metido las manos al caso” para absolver a los hermanos Horacio y Gerardo del delito de fraude que se les imputa, y para impedir la esposa del ahora fallecido, Carlos Servín, se convierta en la albacea dentro del litigio que lleva casi 11 años, “por no haber quiénes continúen el caso por parte de Carlos”.

Novia Cruz, explicó el abogado, intervino en las negociaciones que se llevaban a cabo tras la muerte de Carlos, pero estas no llegaron a buen término porque el consejero “ordenó al Juez Segundo de lo Penal del Estado de Jalisco la absolución de Horacio y Gerardo Servín en la causa penal 94 del año 2014”, aprovechándose del fallecimiento de Carlos, argumentando que los abogados que le representaban ya no podían seguir actuando en el expediente, señaló McGregor.

“Posterior a ello trataron que no se interpusieron ningún recurso a esa ilegal resolución, ejerciendo presiones desmedidas sobre el agente del Ministerio Público, quien afortunadamente no cedió e interpuso el recurso de apelación. Actualmente dicho recurso se tramita sin nuestra intervención. Adicional a ello el recurso se ha escondido de los registros del tribunal cual si no existiera, la apelación no aparece por ningún lado y sabemos que es Novia Cruz quien ha dado la orden de ocultarlo para que se emita una resolución por la vía rápida que confirme la legal absolución de los imputados”, manifestó el abogado.

Por ello, explicó McGregor, ya fueron interpuestas dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción el 1 y el 4 de marzo pasados, por lo que le solicitaron a dicha dependencia que se le investigue por Cohecho y por Delitos Cometidos por Servidores Públicos, e igual forma que se le investiguen sus cuentas bancarias y sus bienes para revisar algún posible enriquecimiento anómalo, además de que se revisen las llamadas que hizo en el periodo que corrió a partir de la muerte de Carlos Servín.

Además, el abogado y la familia pidieron al Congreso del Estado, mediante los requerimientos formales ya presentados, que se inicie un juicio político en contra del consejero, sabiendo previamente que no es la primera vez que se solicita un juicio de este tipo, pero que en ocasiones se han desechado sin el trámite debido. “Este consejero ha demostrado que no tiene límites, se le ha grabado interviniendo en el asuntos ajenos a esta representación. Sin embargo es claro que el consejero tiene las manos metidas en todo asunto que implique un pleito que tenga una suma económica importante por resolver”, añadió McGregor.

“Nuestro poder judicial está secuestrado por este consejero, quien en lugar de desempeñar la función pública para la que fue designado, ha utilizado el puesto para litigar a favor de quien tenga la cartera más grande. Asimismo, nos queda claro que este consejero se encuentra protegido por esferas más altas del poder, pues de otra manera no podría actuar de forma tan impune”, expresó el abogado.

También “retaron” a Iván Novia para que el próximo lunes se someta a una prueba poligráfica de una sola pregunta: ¿Intervino usted para obtener la absolución de los señores Horacio y Gerardo Servín Martínez, en la causa penal 94/2014 del Juzgado Segundo de lo Penal en el Estado de Jalisco?, para lo cual se dispondrá de un perito especializado en ello.

Iván Novia, recordó McGregor, también ha sido señalado por intervenir también en los casos de Colomos III (donde también se le solicitó un juicio político) y Sello Rojo, y pese a ello, lamentó, sigue dentro de la Judicatura Estatal.

“Señor gobernador ya basta, pedimos su intervención para poder parar esta trama de corrupción que al día de hoy nos tiene aquí peleando por un final justo que mi papá ya no va a poder ver”, dijo por su parte la hija de Carlos Servin, Gabriela Servín.

