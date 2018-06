Acusan comerciantes de Medrano acoso de inspectores ante Delgadillo

La calle de Medrano es tradicionalmente un eje de la economía popular en Guadalajara; sin embargo, a pesar de las intervenciones al Mercado “Ignacio Aldama” o las adecuaciones a calles y banquetas con millonaria inversión, en la visita que realizó Claudia Delgadillo, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a Guadalajara, comerciantes lamentaron que el material utilizado sea de mala calidad y con terminados improvisados que lucen como si nunca se hubiera hecho nada.

En un recorrido realizado por la calle 50 y Federico Medrano, la candidata escuchó testimonios de locatarios y usuarios quienes reconocen que por el alto índice de inseguridad que se registra en la zona las ventas bajaron considerablemente y ahora deben pagar por seguridad privada porque la policía municipal dejó de realizar sus rondines de vigilancia.

Además, los locatarios que se encuentran al interior del mercado “Ignacio Aldama” -de mayor tradición y arraigo que data del año 1964-, denuncian que además de malas prácticas por parte de inspectores del Ayuntamiento, la corrupción es común para disuadir a vendedores ambulantes que buscan un sustento que llevar a sus hogares.

Disfrutando de la gastronomía de nuestros mercados, platicando con la gente y los comerciantes, escuchando sus propuestas y resolviendo inquietudes, así es como me gusta pasar estas horas del día. #Provecho pic.twitter.com/Urk2csqT9I — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) 6 de junio de 2018

“Esta zona genera miles de empleo y gracias a esta zona miles de familias pueden comer todos los días… su seguridad no está en juego, va a llegar un policía de carrera a la Comisaría, un policía que cuide a nuestros hijos y que ponga orden a todo el mando policial para que ustedes no tengan que pagar la seguridad, porque ahora ustedes están pagando la seguridad y eso no puede pasar porque la obligación es del Ayuntamiento”, dijo.

Recientemente este centro de comercio fue intervenido por la actual administración para poder albergar a los comerciantes del Tianguis del Calzado de la calle 74, que fueron removidos por la presente administración que tras desmantelar el tradicional tianguis, dejó sin trabajo a cientos de familias que vivían de la venta de calzado mexicano.

Durante una asamblea informativa con comerciantes de la calle 60 y Pensador Mexicano los vecinos y comerciantes insistieron en que la inseguridad golpeó considerablemente la economía de la zona, ya que los delincuentes lo mismo se roba celulares, productos de las tiendas y hasta en el propio mercado, por lo que reclaman la indiferencia de las autoridades para disminuir ese tipo de delitos.

